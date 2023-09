DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von United Internet von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Bundesnetzagentur plant den Verzicht auf die kommende Spektrumauktion, was das Risiko eines ausufernden Bieterkampfes entfallen lässt", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die MDax-Aufnahme./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 09:53 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 11:04 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 19,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m