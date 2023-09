Köln (ots) -



- SDG-Gipfel in New York: Zwischenbilanz zur Agenda 2030

- Faire Arbeitsplätze, wachsendes lokales Einkommen

- Mit SDG-Beiträgen erfolgreich wirtschaften



Das Jahr 2023 markiert die Halbzeit bei der Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer

im September 2015 formulierten 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs), zu denen sich 193

Staaten weltweit verpflichtet hatten. Die Zwischenbilanz fällt in eine Zeit

verschärfter geopolitischer Konflikte und globaler Krisen, womit aktuell

Rückschläge bei der Zielerreichung verbunden sind. Neben öffentlichen Beiträgen

und Geldern spielt auch der Privatsektor eine wichtige Rolle dabei, die

ambitionierten SDGs zu erreichen.





Für die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH sind dieEntwicklungswirkungen der von ihr mitfinanzierten Investitionen privaterUnternehmen ein zentrales Steuerungsinstrument. Dazu erfasst und bewertet dieKfW-Tochter, wie ihre Kunden in Entwicklungs- und Schwellenländern zu den SDGsbeitragen. "Wir sind davon überzeugt, dass das Erreichen der globalenNachhaltigkeitsziele wichtiger denn je ist. Das gilt nicht nur bei der Schaffungvon qualifizierten Arbeitsplätzen, sondern auch bei anderen SDGs, wie etwa demAufbau nachhaltiger Infrastruktur und Industrialisierung sowie der Förderung vonInnovationen und der Gleichberechtigung von Frauen. Dazu wollen wir unserenBeitrag leisten", betonte Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung,anlässlich des aktuellen SDG-Gipfels in New York.Besonders hoch sind einer aktuellen Portfolio-Analyse zufolge die Beiträge derDEG-Kunden zum SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum): 93 % dervon der DEG mitfinanzierten Unternehmen schaffen faire Arbeitsplätze für dieMenschen vor Ort und ein wachsendes lokales Einkommen. Eines dieser Unternehmenist der peruanische Gemüseproduzent Virú. Das Unternehmen verarbeitet lokalangebautes Gemüse und exportiert seine Produkte in mehr als 40 Länder. MitUnterstützung der DEG konnte Virú seine Anbauflächen erweitern. Das Unternehmenzahlt seinen 12.000 Beschäftigten ebenso wie Saisonkräften gerechte Löhne undbeachtet dabei internationale Anforderungen an Gesundheitsschutz und Sicherheitam Arbeitsplatz. Die DEG hat Virú in den letzten Jahren bei der Transformationhin zu einer effizienteren, emissionsarmen und ressourcenschonenderen Produktionberaten. So nutzt das Unternehmen moderne Tröpfchenbewässerungssysteme, um denWasserverbrauch zu reduzieren, und computerbasierte Instrumente zurGrundwasserüberwachung.Die von der DEG finanzierten Unternehmen leisten auch zu weiteren SDGs Beiträge:So konnten 83 % der Kunden das von ihnen erwirtschaftete lokale Einkommen -allein im vergangenen Jahr 209 Mrd. EUR - steigern und so zur Armutsbekämpfungbeitragen (SDG 1). Die von der DEG mitfinanzierten Energieversorger produzierenzudem jährlich rund 35 TWh Strom aus erneuerbarer Energie (SDG 7).Um die Nachhaltigkeit der Investitionen ihrer Kunden zu stärken, verbindet dieDEG ihre Finanzierungen mit einem breiten Beratungs- und Unterstützungsangebotsowie mit der Förderung international anerkannter Umwelt-, Sozial- undCorporate-Governance-Standards. "Für die Unternehmen hat es handfestebetriebswirtschaftliche Vorteile, die SDGs als Kompass für ihr Handeln zunutzen. Denn dies trägt gerade in den von den Auswirkungen der Klimakrisebesonders betroffenen Entwicklungsländern dazu bei, Risiken zu minimieren,unternehmerische Resilienz zu fördern und so Zukunftsfähigkeit zu sichern," soRoland Siller.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinTel.: +49 221 4986 1474mailto:presse@deginvest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5605359OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft