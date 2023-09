Golden Tag Resources (TSXV GOG / WKN 869423), hat erst vor Kurzem den Silberminenkomplex La Parrilla von First Majestic Silver übernommen. Das Unternehmen, das sich aus diesem Anlass in Silver Storm Mining umbenennen will, will mit der Wiederinbetriebnahme von La Parrilla den Weg zu einem bedeutenden lateinamerikanischen Silberproduzenten einschlagen. Den nächsten Schritt in Richtung dieses Ziels hat Golden Tag jetzt angekündigt.

Wie das Unternehmen von CEO Greg McKenzie nämlich bekannt gibt, hat man mit einem Bohrprogramm auf dem, La Parilla begonnen. Dort, rund 76 Kilometer von Durango in Mexiko, soll die erste Phase von Bohrungen die geschlussfolgerte Ressource auf dem Projekt erhöht werden. Insgesamt 7.000 Bohrmeter hat Golden Tag dafür zunächst eingeplant.

Bohrungen von bis zu 7.000 Meter Gesamtlänge geplant

Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf sowohl Bestimmungs- als auch Erweiterungsbohrungen in der Nähe bestehender Untertageinfrastruktur sowie vorhandener Erschließungsarbeiten in drei besonders aussichtsreichen Gebieten:

- den Adern Rosario und Cuerp 340, wo Golden Tag mit 3.000 Bohrmertern die östliche, westliche und zentrale Ausdehnung im Abfallen testen will,

- der Quebradillas Unterageentwicklung, wo weitere 3.000 Meter an Bohrungen den Streichen und die Ausdehnung im Abfallen von drei wichtigen Zonen untersuchen sollen und

- San Marcos, wo Golden Tag die Ausdehnung von San Marcos und Cuerpo 1100 in die Tiefe untersuchen will.

Greg McKenzie, President und CEO, erklärte: „Das Team von Golden Tag freut sich, dass die Bohrungen auf dem vor kurzem erworbenen La Parrilla-Komplex, einer Silbermine mit einer langen Produktions- und Rentabilitätsgeschichte, die beträchtliche Infrastruktur, einschließlich einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag, beherbergt, nun begonnen haben. Diese erste Bohrphase soll die abgeleitete Ressourcenbasis des Projekts erhöhen und ist der erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die Produktion im La Parrilla Complex wieder aufzunehmen.“

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Golden Tag Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Golden Tags Resources sowie Homerun Resoruces und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Golden Tag Resources und Homerun Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.