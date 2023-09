Apple und iPhone 15: Warren Buffetts 100-Milliarden-Dollar-Wette enthüllt

Apple ist das Rückgrat von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway: Das Orakel von Omaha besitzt 916 Millionen Apple-Papiere im Wert von insgesamt 160 Milliarden US-Dollar. Damit macht Apple heute nicht nur fast 50 Prozent an Berkshires Aktienportfolio aus. Buffett gehören knapp sechs Prozent aller ausstehenden Apple-Aktien und er ist damit der größte individuelle Investor des Konzerns nach börsengehandelten Indexfonds. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg.

Buffett kaufte seine ersten Apple-Aktien im ersten Quartal 2016. Zum damaligen Zeitpunkt trug er selbst noch ein billiges 20-Dollar-Klapphandy von Samsung in der Hosentasche. In einem CNBC-Interview erinnert er sich an Momente zurück, in denen ihm bewusst wurde, wie besonders das iPhone ist: Immer wenn er mit seinen Urenkeln und Freunden essen war, starrten diese wie gebannt auf ihre iPhone-Bildschirme. Ein Gespräch sei kaum möglich gewesen. Noch dazu fiel ihm immer deutlich auf, dass die überwiegende Anzahl an Apple-Kunden ihre Telefone alle paar Jahre aufrüsten. "Die Kontinuität des Produkts ist enorm, und das Ausmaß, in dem sich das Leben [der Kunden] darum dreht, ist enorm", so Buffett. Der iPhone-Bildschirm sei die "wertvollste Immobilie der Welt" und besser als jedes andere Berkshire-Investment.