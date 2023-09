Golden Tag beginnt 7.000-Meter-Bohrkampagne auf La-Parrilla-Silberminenkomplex

Toronto, Ontario, Kanada, 18. September 2023 / IRW-Press / – Golden Tag Resources Ltd. („Golden Tag“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: GOG | OTCQB: GTAGF | FWB: GTD) freut sich, den Beginn der Bohrarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen La-Parrilla-Silberminenkomplex (der „La-Parrilla-Komplex“) bekannt zu geben. Der Komplex befindet sich 76 Kilometer südöstlich von Durango in Mexiko.

Greg McKenzie, Präsident und CEO, erklärte: „Das Golden-Tag-Team ist begeistert, dass die Bohrarbeiten auf dem kürzlich erworbenen La-Parrilla-Komplex nun im Gange sind – einer Silbermine mit einer langen Geschichte der Produktion und Wirtschaftlichkeit, die bedeutende vorhandene Infrastruktur enthält, einschließlich einer 2.000-Tonnen-pro-Tag- Aufbereitungsanlage. Diese anfängliche Bohrphase ist dazu bestimmt, die abgeleitete Ressourcenbasis auf dem Projekt zu erhöhen und ist der erste Schritt bei unserem Ziel, die Produktion auf dem La-Parrilla-Komplex wieder aufzunehmen.“

Das Phase-1-Bohrprogramm über 7.000 Meter („m“) wird sich auf Infill- und Step-out-Bohrungen in der Nähe zu Untertageabbau-Infrastruktur und bestehender Erschließung in drei Hauptgebieten konzentrieren:

Rosarios- und Cuerpo-340-Adern – Bohrungen über 3.000 m, um die neigungsabwärts liegenden Erweiterungen östlich, westlich und zentral zu erproben.

Die Rosarios-Ader streicht durchschnittlich nördlich 70 Grad (°) westlich, fällt mit 64° nach Nordosten ein und hat eine bekannte Streichenlänge von 2.000 m. Die Mineralisierung erstreckt sich vertikal über 900 m, wobei ihre Mächtigkeit zwischen 0,2 und 14 m liegt. Die Ader befindet sich ungefähr am nördlichen Kontakt des Granodiorit-Stocks und des Kalksteins. Die Mächtigkeit der Ader variiert („pinches and swells“); wirtschaftliche Gehalte können entweder am Liegendes oder am Hangendes der hauptsächlichen kontrollierenden Struktur vorkommen. Stockwerkzonen bilden sich entweder am Liegendes oder Hangendes der Ader aus. Aderspreizungen – wie Cuerpo 340 – und Verdrängungen haben sich typischerweise am Hangendes entwickelt.