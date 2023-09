DAX pendelt um 15.800 Punkte

In der vorherigen Analyse zum DAX hieß es im Insight: "Der DAX steht aktuell auch unter dem Einfluss des großen Verfallstermins am heutigen Freitag. Dabei kann sich der Kassa-DAX nicht den großen Schwankungen des DAX-Futures entziehen, die durch große Marktteilnehmer vor dem Verfallstermin durchgeführt werden. Oft bilden große Verfallstermine auch Marktwendepunkte, in diesem Fall wäre also mit einem Verlaufshoch im DAX zu rechnen, am heutigen Freitag oder am Montag, gefolgt von wieder fallenden Kursen. Zu beachten ist, dass der DAX aktuell auch weiterhin unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart notiert, die ebenfalls im Bereich von 16.000/16.060 Punkten verläuft. Der S&P 500 in den USA befindet sich zudem weiterhin unter dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.540 Punkten und ist an diesem Fibonacci-Fächer in den Vorwochen immer wieder nach unten abgeprallt."

Das hat gepasst, die Marktstärke hatte sich wie erwartet nicht weiter fortgesetzt, es kam im DAX zu einem Kursrutsch. Sollte nun auch der 10er-EMA bei 15.790 Punkten nach unten durchbrochen werden, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten zu rechnen. Darunter dann bis 15.550 Punkte. Kann sich der DAX hingegen am 10er-EMA fangen, wäre ein erneuter Hochlauf zum Widerstand bei 15.900 Punkten zu erwarten. Ein nachhaltiger Richtungsentscheid könnte aber erst nach dem US-Leitzinsentscheid am Mittwoch erfolgen.

Die Short-Position hat das Kursziel bei 15.800 Punkten erreicht.