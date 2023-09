USCM schließt Explorations- und Optionsvereinbarung für das McDermitt Lithium East Projekt ab

USCM ist an zwei führenden Lithiumbecken in Nevada beteiligt (Clayton Valley und McDermitt Basin). Nevada ist der einzige lithiumproduzierende Bundesstaat in den USA. [1]

Zu McDermitt Caldera gehört Thacker Pass, ein Projekt in der Bauphase, das als erstes Lithiumton produzierendes Projekt in den USA positioniert ist[2] . McDermitt Caldera ist die potenziell größte Quelle von Lithiumton in der Welt.

Das Projekt McDermitt Lithium East erstreckt sich über 6.508 Acres von Bureau of Land Management Claims mit einer vorläufigen Oberflächenprobe von 1.907ppm Lithium.

Es befindet sich in einer geologisch strategisch günstigen Lage am Rande der McDermitt-Caldera, ähnlich wie das Projekt Thacker Pass1 , das 19 Kilometer westlich liegt.

Bietet USCM zusätzliche Projektoptionen mit einem minimalen anfänglichen Bargeldaufwand und Einnahmen im Laufe der Zeit, um das Projekt voranzutreiben. Das Team ist in der Lage, die zur Verfeinerung und Genehmigung der Ziele erforderlichen Feldstudien zu beschleunigen.

Vancouver, British Columbia--(18. September 2023) - US Critical Metals Corp. (CSE: USCM) (OTCQB: USCMF) (FSE: 0IU0) ("USCM" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ... - freut sich bekannt zu geben, dass es gemeinsam mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft US Energy Metals Corp. ("USEM") ein Explorations- und Joint-Venture-Abkommen vom 15. September 2023 (das "Optionsabkommen") in Bezug auf das Lithiumprojekt McDermitt in Nevada (das "Projekt" oder "MLEP") mit Live Energy Minerals Corp. (LIVE"), einem börsennotierten Unternehmen aus British Columbia, das an der Canadian Securities Exchange (CSE") notiert ist, und dessen hundertprozentiger Tochtergesellschaft in Nevada, Lithium Valley Holdings Corp. (LVH"), das dem Unternehmen die Option einräumt, eine Beteiligung von bis zu 50 % am Projekt zu erwerben, sowie eine weitere Option, eine zusätzliche Beteiligung von 25 % zu erwerben, wodurch sich die Gesamtbeteiligung am Projekt auf 75 % beläuft (die Transaktion").

Höhepunkte der Transaktion

Wenn USEM das Earn-In-Recht (wie hierin definiert) erhält, bringt diese Transaktion das Geschäftsmodell von USCM weiter voran, um ein Portfolio einzigartiger Aktiva in den USA zu erkunden. Vorbehaltlich des Abschlusses dieser Transaktion wird USCM Zugang zu zwei der am weitesten fortgeschrittenen Lithiumbecken in den USA haben. Dazu gehören das Clayton Valley, das einzige lithiumproduzierende Becken in den USA, und das McDermitt-Becken, das erste potenzielle Becken zur Lithiumproduktion aus Ton in den USA. MLEP befindet sich östlich von Thacker Pass, der größten bekannten Lithiumlagerstätte in den USA und einer der größten der Welt mit 3,7 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalentreserven mit 3.160 ppm Lithium1 . Da Thacker Pass sich der Produktion nähert, ist USCM der Ansicht, dass es zu einer erheblichen Risikoreduzierung und Neubewertung von Lithium-Ton-Projekten kommen wird.

Die nachstehende Karte zeigt die Lage des MLEP in Bezug auf das Projekt Tacker Pass2 .

USCM beabsichtigt, unverzüglich mit der geologischen Kartierung, der geochemischen Probenahme und der Erteilung von Genehmigungen durch das BLM zu beginnen, um das Projekt als vollständig bohrbereit zu positionieren. Das vorläufige Probenahmeprogramm von LIVE umfasste Oberflächen-Tonstein (Gestein) aus einem historischen, flachen Graben (1907 ppm Li) und zwei Bodenproben (30 und 32 ppm Li). Da das Gebiet nicht ausreichend beprobt wurde, stammt der hohe Lithiumwert aus den Sedimenten eines Sees innerhalb der Caldera entlang des Randes der McDermitt Caldera, was USCM dazu veranlasst hat, diese einmalige Gelegenheit offensiv zu sichern. USCM wird eng mit LIVE zusammenarbeiten, um alle Aktivitäten, die zu einem ersten Bohrprogramm führen, weiter voranzutreiben.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen und hängt von der Annahme der Optionsvereinbarung durch die CSE und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen ab.

Überblick über das Projekt

Das Projekt erstreckt sich über 6.508 Acres BLM-Claims und befindet sich in der McDermitt Caldera, einem erloschenen 40x30 km großen Supervulkan, der vor etwa 16,3 Millionen Jahren (Ma) als Teil eines Hotspots entstand, der sich derzeit unter dem Yellowstone-Plateau befindet. Nach einer ersten Eruption und dem gleichzeitigen Einsturz der McDermitt Caldera bildete sich im Calderabecken ein großer See. Dieses Seewasser war extrem lithiumhaltig und führte zur Ansammlung von lithiumreichen Tonen.

Späte vulkanische Aktivitäten hoben die Caldera an, legten den See trocken und brachten die lithiumreichen Grabensedimente an die Oberfläche, was zu dem oberflächennahen Lithium auf dem Projekt führte. Die McDermitt Caldera ist potenziell eine der größten Quellen von Lithiumtonen in der Welt und beherbergt einige der größten Lithiumlagerstätten in den USA, einschließlich des Projekts Tacker Pass im südlichen Teil der Caldera.

LIVE hat einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 über das Projekt mit dem Titel "43-101 Technical Report on McDermitt Lithium East Property prepared by John Michael William Collins, P. Geo.," effective date December 16, 2022" (der "technische Bericht") erstellt, der auf ein hohes Potenzial für das Projekt hinweist, große Mengen an lithiumhaltigen Sedimenten zu beherbergen. Der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens hat LVH USEM das exklusive und unwiderrufliche Recht eingeräumt, Mineralien innerhalb des Projekts zu erkunden, zu explorieren und zu erschließen, eine ungeteilte 50%-Beteiligung am Projekt zu erwerben und zu übertragen sowie ein Joint Venture für das Management, den Betrieb und den Besitz des Projekts zu gründen (zusammenfassend das "Earn-in-Recht"). Als Gegenleistung für das Earn-in-Recht hat sich USEM bereit erklärt, bis zum zweiten Jahrestag des Optionsabkommens (der "Stichtag für das zweite Jahr") zunächst Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 CAD$ und bis zum sechsten Jahrestag des Optionsabkommens weitere Explorationsausgaben in Höhe von 3.000.000 CAD$, insgesamt also 4.500.000 CAD$ (die "Explorationsausgaben"), zu tätigen.

Zusätzlich zu den Explorationsausgaben hat USEM zugestimmt, die folgenden Zahlungen in bar ("Barzahlungen") und in Stammaktien von USCM (die "Aktien", zusammen mit den Explorationsausgaben und Barzahlungen die "Earn-in-Verpflichtung") an LVH zu leisten:

- Rückerstattung der BLM-Gebühren für das Grundstück für den Zeitraum September 2023 bis August 2024;

- CAD$50.000 innerhalb von 5 Werktagen nach Annahme der Optionsvereinbarung durch die CSE;

- falls USEM sich dafür entscheidet, die Optionsvereinbarung nach dem Stichtag des zweiten Jahres fortzusetzen, 100.000 CAD$ innerhalb von 10 Werktagen nach dem Stichtag des zweiten Jahres;

- Aktien im Wert von 100.000 CAD$ bei Annahme der Optionsvereinbarung durch die CSE; und

- wenn USEM sich dafür entscheidet, die Optionsvereinbarung nach dem Stichtag des zweiten Jahres fortzusetzen, Aktien im Wert von 200.000 CAD$ innerhalb von 10 Werktagen nach dem Stichtag des zweiten Jahres.

Nach Ausübung der Option im Anschluss an die Erfüllung der Earn-in-Verpflichtung durch das Unternehmen wird ein Joint Venture zwischen den Parteien gegründet, um das Projekt voranzutreiben, wobei jede Partei zunächst einen Anteil von 50 % hält.

USEM hat die Möglichkeit, seine Beteiligung am Joint Venture um weitere 25 % auf insgesamt 75 % zu erhöhen, indem es (i) zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 5.000.000 CAD$ bis zum sechsten Jahrestag des Inkrafttretens der Betriebsvereinbarung (die "zusätzliche Earn-in-Frist") tätigt und bezahlt; und (ii) Aktien im Wert von 1.000.000 CAD$ innerhalb von 10 Werktagen nach der zusätzlichen Earn-in-Frist emittiert.

Sollte die Beteiligung von LVH am Joint Venture zu irgendeinem Zeitpunkt auf unter 10 % sinken, gilt die Beteiligung von LVH als zurückgezogen und wird in eine 3,0-prozentige Lizenzgebühr (Net Smelter Returns) für die Mineralproduktion umgewandelt. USEM hat dann die Option und das Recht, jederzeit ein Drittel der Lizenzgebühr für einen Kaufpreis von 5.000.000 CAD$ zu erwerben.

QP-Erklärung

Robert J. Johansing, BSc (Geologie), MSc (Wirtschaftsgeologie), der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die "QP") ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Robert J. Johansing ist ein Berater des Unternehmens.

Über US Critical Metals Corp.

USCM konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die Versorgung der USA mit kritischen Metallen und Seltenen Erden, die für die Wirtschaft des neuen Zeitalters unerlässlich sind, weiter sichern werden. Gemäß Optionsvereinbarungen mit privaten kanadischen und amerikanischen Unternehmen bestehen die Vermögenswerte von USCM aus drei Vereinbarungen, von denen jede USCM das Recht einräumt, Anteile an vier entdeckungsorientierten Projekten in den USA zu erwerben. Zu diesen Projekten gehören das Lithiumgrundstück Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltgrundstück Haynes in Idaho, Sheep Creek in Montana und Lemhi Pass in Idaho. Ein erheblicher Prozentsatz der weltweiten Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenen Erden stammt aus Ländern mit Interessen, die denen der USA zuwiderlaufen. USCM beabsichtigt, kritische Metalle und Seltene Erden zu erkunden und zu entwickeln, die kurz- und langfristig von strategischem Wert für die Förderung der US-Interessen sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Darren Collins

Vorstandsvorsitzender & Direktor

Telefon: +1 (786) 633-1756

E-Mail: dcollins@uscmcorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf USCM angesehen werden können. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von USCM oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Erwartung, dass das Unternehmen das Optionsabkommen abschließen und seine Verpflichtungen im Rahmen des Optionsabkommens erfüllen wird, Explorationspläne und erwartete Explorations- und Bohrergebnisse auf dem Projekt, Betriebsergebnisse und die erwartete finanzielle Performance des Unternehmens.

Obwohl USCM der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der Covid-19-Pandemie, nachteiligen Branchenereignissen, dem Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen und dem Zeitplan für solche Genehmigungen, der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu den Gemeinden, in denen USCM tätig ist oder tätig werden möchte, zukünftigen legislativen und behördlichen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit von USCM, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und allgemein; die Fähigkeit von USCM, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; der Wettbewerb; das Risiko, dass sich eine der Annahmen als ungültig oder unzuverlässig erweist, was zu Verzögerungen oder zur Einstellung geplanter Arbeiten führen könnte; Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Daten, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen von USCM übereinstimmen; sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die für Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten und für USCM gelten, einschließlich jener, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von USCM auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von USCM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. USCM kann sich dazu entschließen, verpflichtet sich jedoch nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

[2] Die vergleichbaren Informationen über andere Emittenten stammen aus öffentlichen Quellen und wurden von der Gesellschaft nicht überprüft. Vergleichbar sind Informationen, die einen Emittenten mit anderen Emittenten vergleichen. Bei den Informationen handelt es sich um eine Zusammenfassung bestimmter relevanter betrieblicher Merkmale bestimmter Bergbau- und Rohstoffunternehmen, die aufgenommen wurden, um einen Überblick über die Leistung von voraussichtlich vergleichbaren Emittenten zu geben. Die Vergleichsunternehmen werden aufgrund ihrer Branche, ihres Rohstoffmixes, ihrer Rechtsprechung und weiterer Kriterien als geeignete Grundlage für einen Vergleich mit dem Unternehmen angesehen. Die vergleichbaren Emittenten sind anderen Risiken ausgesetzt als das Unternehmen. Relevantes Material über benachbarte oder vergleichbare Liegenschaften, das in dieser Pressemitteilung enthalten ist, beschränkt sich auf Informationen, die vom Eigentümer oder Betreiber einer solchen benachbarten oder vergleichbaren Liegenschaft öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat sich auf die qualifizierten Personen verlassen, die für diese Informationen verantwortlich sind, und hat diese Informationen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen weist darauf hin, dass frühere Produktionen, Mineralreserven, Ressourcen oder Vorkommen auf angrenzenden oder vergleichbaren Grundstücken nicht auf die Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens schließen lassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse vergleichbarer Unternehmen nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen und dass sich die Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen vergleichbarer Unternehmen unterscheiden können. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Vergleichsinformationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

