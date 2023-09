Heikle Phase

Mit großer Vehemenz lief IBM kürzlich den zentralen Widerstandsbereich an. Ein erster Versuch, den Deckel zu heben und den Cluster aufzubrechen, scheiterte jedoch. Noch bewegt sich die Aktie in unmittelbarer Reichweiter zur „heißen Zone“, doch Obacht ist allemal geboten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu IBM hieß es am 08.08. unter anderem „[…] Letztendlich muss es für IBM nun darum gehen, die überaus vielversprechende Ausgangslage in charttechnische Erfolge umzumünzen. Die Aktie muss über die 153 US-Dollar – nicht mehr und nicht weniger. Ein Ausbruch über die 153 US-Dollar würde der IBM-Aktie die Tür in Richtung 165 US-Dollar oder gar in Richtung 175 US-Dollar öffnen. Auf lange Sicht könnte es dann sogar wieder in Richtung 200 US-Dollar gehen. Doch soweit ist es noch nicht. Um sich das aktuelle Momentum zu bewahren, sollte IBM Ausflüge unter die Zone 140 US-Dollar / 137 US-Dollar tunlichst vermeiden.“

In der Folgezeit verstärkte IBM zunächst den Druck auf die Zone 150 US-Dollar / 153 US-Dollar. Der entscheidende Vorstoß gelang der Aktie aber bislang nicht. Vielmehr bestimmten zuletzt Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. IBM musste sich auf den Unterstützungsbereich um 147 US-Dollar / 145 US-Dollar zurückziehen.

Aus charttechnischer Sicht ist noch nicht viel passiert. IBM notiert noch in unmittelbarer Reichweite zu den 150+ US-Dollar. Damit das so bleibt, sollte die aktuelle Konsolidierung idealerweise auf 145 US-Dollar begrenzt bleiben. Eine Bewegung unter die Zone 140 US-Dollar / 137 US-Dollar würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Kurzum. Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung lässt es die IBM-Aktie ruhig angehen. Ein Sprung über die 153 US-Dollar in Richtung 160 US-Dollar scheint jederzeit möglich zu sein. Sollte die Fed hingegen den Markterwartungen nicht gerecht werden, könnte es für den Technologiesektor „ungemütlich“ werden. In Bezug auf IBM gilt: Rücksetzer unter die 137 US-Dollar machen eine Neubewertung notwendig.