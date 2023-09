US-Anleihen starten mit leichten Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,19 Prozent auf 109,31 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,35 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter ihrem mehrjährigen Hoch vom August.

Der Wochenauftakt dürfte ruhig ausfallen. An Konjunkturdaten steht lediglich der NAHB-Wohnungsmarktindex auf dem Programm, der die Lage am bis zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt beschreibt. Die allgemeine Börsenstimmung dürfte daher die Richtung am Rentenmarkt vorgeben.