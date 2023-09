TORONTO, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („ Hut 8 " oder das „ Unternehmen "), einer der größten innovationsorientierten Pioniere für das Schürfen digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, gibt bekannt, dass das oberste Gericht in British Columbia im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (die „ Transaktion ") mit der U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („ USBTC ), der durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement (das „ Arrangement ") gemäß dem Business Corporation Act von British Columbia (Handelsgesellschaftsgesetz) durchgeführt werden soll, eine endgültige Verfügung zur Genehmigung des Arrangements erlassen hat."

Im Rahmen der Transaktion werden sich Hut 8 und USBTC in einer Fusion auf Aktienbasis unter Gleichen zusammenschließen. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen Hut 8 Corp. („New Hut) tragen und ein in den USA ansässiges Unternehmen sein." Der Abschluss der Transaktion hängt noch von bestimmten Bedingungen ab, einschließlich des Inkrafttretens der Registrierungserklärung von USBTC, der Zustimmung der USBTC-Aktionäre und anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Wenn alle erforderlichen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt sind oder auf sie verzichtet wird, wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. New Hut beabsichtigt, seine Aktien nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq und der TSX unter dem Handelssymbol „HUT" zu notieren, vorbehaltlich der Genehmigung der Nasdaq und der TSX.

Das Unternehmen erinnert die eingetragenen Aktionäre daran, unverzüglich ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Übermittlungsschreiben („Letter of Transmittal") an Computershare Investor Services Inc. zu übermitteln, um ihre New Hut-Stammaktien nach Abschluss der Transaktion zu erhalten.

Eine Kopie des Übermittlungsschreiben, einschließlich der Anweisungen zum Ausfüllen, sowie das Rundschreibens der Unternehmensleitung vom 11. August 2023, das weitere Informationen über die Transaktion enthält, finden Sie jeweils auf der Website des Unternehmens unter www.hut8.com, im Profil des Unternehmens bei + unter www.sedarplus.com oder bei EDGAR unter www.sec.gov.