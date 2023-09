Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.09.2023

Kursziel: EUR11.0

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 38.00 to EUR 11.00.

Abstract:

PAION's lead product remimazolam was first approved in January 2020 in Japan in the indication general anesthesia (GA). It has since been approved in the US for procedural sedation (PS), in the EU for both PS and GA and in most Asian markets in either one or both indications. However, sales development has so far been disappointing. Lack of marketing muscle, difficulty in accessing physicians during the pandemic and a product recall in Japan meant that sales excluding one-off payments from licensees were not as expected in 2022. The good news is that towards the end of last year PAION concluded a marketing deal for southern Europe with a strong partner (US company, Viatris, market cap: USD12bn) and that remimazolam has been approved for GA in the EU and UK in April and August respectively. Procedures involving GA typically last 2-3 hours compared with under 30 minutes for PS. We expect PAION and its partners to generate up to EUR100 per patient with remimazolam in GA - up to 5x more than in PS. 10 million procedures using GA are carried out every year in the EU on the high risk patients targeted by the company. Brightening prospects are reflected in 2023 revenue guidance of EUR13m-EUR19m, which was confirmed in the Q1/23 report. The lower end of this guidance entails a trebling of product revenue relative to 2022. Based on strong preliminary Q2/23 numbers, we expect the new CEO, Tilmann Bur, who joined PAION on 1 September, to adopt identical or similar numbers in the final Q2/23 report due at the end of this month. PAION have indicated that EUR30m is needed to build up a sales force large enough to push the company to break-even. Financing possibilities include further licensing deals, new debt, equity, and the sale of royalties on remimazolam in one or more of Japan, South America, South Korea, Taiwan or the US. We retain our Buy recommendation but have lowered our price target from EUR38.0 to EUR11.0 to reflect lower revenue and profit forecasts compared with our last study of January 2022.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 11,00.

Zusammenfassung:

PAIONs Hauptprodukt Remimazolam wurde im Januar 2020 in Japan in der Indikation Allgemeinanästhesie (AA) zugelassen und ist seitdem in den USA für die prozedurale Sedierung (PS), in der EU sowohl für PS als auch AA und in den meisten asiatischen Märkten in einer oder beiden Indikationen zugelassen. Die Umsatzentwicklung war jedoch bisher enttäuschend. Mangelnde Marketingkraft, Schwierigkeiten beim Zugang zu Ärzten während der Pandemie und ein Produktrückruf in Japan führten dazu, dass die Umsätze ohne Einmalzahlungen von Lizenznehmern im Jahr 2022 nicht wie erwartet ausfielen. Die gute Nachricht ist, dass PAION gegen Ende des letzten Jahres einen Vermarktungsvertrag für Südeuropa mit einem starken Partner (US-Unternehmen Viatris, Marktkapitalisierung: USD13 Mrd.) abgeschlossen hat und dass Remimazolam im April bzw. August in der EU und in Großbritannien für die AA zugelassen wurde. AA-Eingriffe dauern in der Regel 2 bis 3 Stunden im Vergleich zu weniger als 30 Minuten bei PS. Wir gehen davon aus, dass PAION und seine Partner mit Remimazolam in der AA bis zu EUR100 pro Patient einnehmen werden - bis zu 5x mehr als in der PS. Jährlich werden in der EU 10 Millionen Eingriffe mit AA bei den von dem Unternehmen anvisierten Hochrisikopatienten durchgeführt. Die sich aufhellenden Aussichten spiegeln sich in der Umsatzprognose für 2023 von EUR13 Mio. bis EUR19 Mio. wider, die im Bericht für Q1/23 bestätigt wurde. Das untere Ende dieser Prognose bedeutet eine Verdreifachung des Produktumsatzes im Vergleich zu 2022. Aufgrund der starken vorläufigen Q2/23-Zahlen erwarten wir, dass der neue CEO Tilman Bur, der seit dem 1. September bei PAION tätig ist, im endgültigen Q2/23-Bericht, der Ende dieses Monats vorgelegt werden soll, identische oder ähnliche Zahlen vorlegen wird. PAION hat angegeben, dass EUR30 Mio. benötigt werden, um einen Vertrieb aufzubauen, der groß genug ist, um das Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen. Zu den Finanzierungsmöglichkeiten gehören weitere Lizenzvereinbarungen, neue Schulden, Eigenkapital und der Verkauf von Lizenzgebühren für Remimazolam in Japan, Südamerika, Südkorea, Taiwan oder den USA. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR38,0 auf EUR11,0 gesenkt, um den niedrigeren Umsatz- und Gewinnprognosen im Vergleich zu unserer letzten Studie vom Januar 2022 Rechnung zu tragen.



