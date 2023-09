Das Erste, Montag, 25.09.2023, 22.50 Uhr / Wein in Gefahr ? / Eine "Weltspiegel"-Dokumentation von Friederike Hofmann und Nils Casjens (FOTO)

Köln (ots) - Dürre, Hitze, Feuer - auch in Frankreich wird das Wetter immer

extremer. In bestimmten Regionen hat es seit eineinhalb Jahren quasi gar nicht

geregnet. Für die Pflanzen bedeutet das Stress, die Böden trocknen immer weiter

aus, Flüsse und Seen haben sich bis heute nicht erholt. Dort bangen Winzer um

ihre Zukunft. Der Klimawandel - er bedroht den französischen Weinanbau:

Winzerinnen und Winzer haben mit großen Ernteausfällen zu kämpfen. Viele Sorten

kommen mit den sich verändernden Bedingungen einfach nicht mehr klar.



Der 30-Jährige Jungwinzer Jean Henric hat vor vier Jahren die Weinberge seines

Vaters bei Perpignan übernommen. Auch wenn er seinen Job liebt, ist von der

anfänglichen Begeisterung nur noch wenig zu spüren. Für Jean geht es um seine

wirtschaftliche Existenz. Durch die Trockenheit sterben die Rebstöcke auf

einigen Parzellen einfach ab. Er steht vor einer schwierigen Entscheidung: Die

Reben haben nicht genug Energie, um zu überleben und gleichzeitig reife Trauben

zu produzieren. Muss er die Ernte dieses Jahres also opfern? "Das ist ein

riesiger wirtschaftlicher Verlust, ich stecke in einem Teufelskreis", sagt er.





Für Nicolas Mirouze ist weniger mehr. Er hat seine Anbaufläche deutlichreduziert und sich für biodynamische Landwirtschaft entschieden. Ressourcen zuschonen ist sein oberstes Ziel, Bewässerung ist für ihn tabu. "Wir haben einfachnicht genug Wasser", sagt er. Gleichzeitig muss er mit großem Aufwand seineTrauben vor Wildschweinen schützen, die wegen der Trockenheit nichts zu trinkenfinden und sich dann über die süßen Früchte hermachen.Vincent Pugibet gilt als Revolutionär im Weinberg. Er hat bereits mitneu-gezüchteten Rebsorten experimentiert, als sie noch nicht zugelassen waren.Auf seinen Parzellen wachsen nun bereits im größeren Stil Sorten, die gegenüberextremeren Bedingungen resistenter sind. Sein Ansatz ist, sich auch mittechnischen Mitteln zu wappnen. Viele seiner Weinfelder hat er mitBewässerungsanlagen ausgestattet: "Bewässerung war lange ein Tabu in Frankreich.Heutzutage ist Weinbau in meinen Augen anders gar nicht mehr möglich."Immer mehr Winzer stehen vor der Frage: Aufgeben oder bewässern? Und das inZeiten, in denen die Wasserreserven ohnehin immer knapper werden. Wer soll alsowieviel Wasser bekommen? Und: Wie kann der französische Wein überleben? AuchForscher in Laboren arbeiten an Lösungen, denn es steht viel auf dem Spiel. Weinist in Frankreich nicht nur Kulturgut, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.Rund 500.000 Arbeitsplätze hängen an der Weinwirtschaft und allein im letztenJahr wurden 12 Milliarden Euro Exportüberschuss mit dem Verkauf von Weinerzielt.ARD-Frankreich-Korrespondentin Friederike Hofmann bereist das Land und erlebt,wie die Trockenheit Südfrankreich verändert, wie bei so manchem Winzer einfachkein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, Flammen ganze Landstriche bedrohen - undExistenzen auf dem Spiel stehen. Sie begleitet die Suche nach Lösungen, bei denWinzern vor Ort und in einem Labor, in dem an neuen Sorten geforscht wird -damit der französische Wein eine Zukunft hatDer Film steht ab 22. September 2023 im Vorführraum der WDR Presselounge.Redaktion: Nicole Ripperda