Auf Workation im Kufsteinerland

Kufstein (ots) - Perfekte Rahmenbedingungen für Arbeit und Freizeit



Inspiration finden, Raum für neue Ideen öffnen, fokussiert arbeiten und dabei

Energie in der Tiroler Bergwelt tanken. Die majestätische Kulisse der

mittelalterlichen Festungsstadt Kufstein ist die perfekte Homebase, um Job und

Urlaub harmonisch zu verbinden.



Der Morgenlauf um das Duxer Köpfl vor den Toren Kufsteins hat es in sich. Rund 7

Kilometer schlängelt sich die selektive Trailstrecke auf 400 Höhenmetern durch

taufeuchte Wiesen und dichte Mischwälder. Die kühle Morgenluft durchströmt die

Lungen. Mit jedem Laufschritt kommen die Gedanken mehr zur Ruhe und ein

wunderbarer Flow stellt sich ein. Ein idealer Start in den Tag also, um nach

einem ausgiebigen Frühstück konzentriert am Herzensprojekt zu arbeiten oder beim

Zoom-Meeting mit dem Team neue Ideen zu entwickeln.