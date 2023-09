Dyer 2. Vocational Skills Competition of the People's Republic of China in Tianjin eröffnet (FOTO)

Tianjin, China (ots) - Am 16. wurde in Tianjin der Vocational Skills Competition

of the People's Republic of China am 16. Sept. eröffnet. Das Thema des

diesjährigen Wettbewerbs lautet "Mit Fähigkeiten Talent werden und dem Vaterland

dienen". 4045 Teilnehmer aus 36 Delegationen im ganzen Land ringen dabei um 109

Projektmedaillen. 58 Jahres alte "erfahrene Meister", 16 Jahres alte "beginnende

Handwerker", Studenten und Firmenmitarbeiter traten auf der gleichen Bühne an.



Li Qiang, Ministerpräsident des Staatsrates der Volksrepublik China, gab

kürzlich wichtige Anweisungen zur Arbeit über Talente mit hervorragenden

Fähigkeiten. Er wies darauf hin, dass das Talent mit hervorragenden Fähigkeiten

eine wertvolle Ressource für beschäftigungs- und innovationsgetriebene

Entwicklungsstrategien ist. Der Vocational Skills Competition of the People's

Republic of China wird abgehalten, um eine Plattform für die Talente mit

hervorragenden Fähigkeiten zu schaffen, wo sie ihre Fähigkeiten zeigen und

austauschen können, was förderlich ist, um die Bildung einer neuen Ära der

Beschäftigung mit Fähigkeiten, des Werdens von Talenten mit Fähigkeiten und dem

Dienen des Vaterlands mit Fähigkeiten zu fördern.