Cybersicherheitsexperten informieren auf der 8. CYBICS über neue EU-Gesetzgebung zur Erhöhung der Cyber-Resilienz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf / Frankfurt (ots) -- Größter Umbruch in der Produkt-Cybersicherheit: Überblick über Compliance undProduktsicherheit sowie Best Practices zum Cyber Resilience Act der EU- Wann und wo: Frankfurt am Main, 28. November 2023 im House of Logistics andMobility (HOLM)Der Druck ist groß, die EU-Kommission wird in Kürze den EU Cyber Resilience Act(CRA-E) als europäisches Gesetz verabschieden. Damit wird die Verantwortung fürProdukt-Cybersicherheit massiv vom Nutzer - ob Unternehmen oder Privatperson -hin zum Hersteller bzw. Inverkehrbringer verschoben. Künftig muss jederHersteller von smarten Produkten sicherstellen, dass diese ohne bekannteSchwachstellen in Verkehr gebracht werden. Die International School of ITSecurity (ISITS AG) lädt gemeinsam mit Partnern aus der Industrie zu einerFachkonferenz zum EU Cyber Resilience Act ein. Die CYBICS 2023(https://www.cybics.de/) findet zum achten Mal statt und zum zweiten Mal zumThema "Compliance, Sicherheit und Best Practices: der Cyber Resilience Act". Siewird gemeinsam mit Partnern wie Europas führendem Anbieter für ProductCybersecurity & Compliance Management ONEKEY (https://onekey.com/) , derZertifizierungsstelle Bureau Veritas, dem CERT@VDE und erstmals auch mitVertretern der Europäischen Kommission durchgeführt. "Die erste CYBICS zum CRAhat ein enormes Echo ausgelöst, und schnell war klar, dass wir über diesenmassiven Paradigmenwechsel, den der CRA auslöst, weiter informieren müssen undnoch in diesem Jahr eine weitere Konferenz folgen lassen", erklärt BirgitteBaardseth von der International School of IT Security.Industrieanlagen müssen sicher werdenDie Konferenz mit hochkarätigen Referenten gibt nicht nur einen Überblick überdie aktuelle Situation im Bereich des CRA-E, sondern bietet auch konkreteHandlungshilfen und Best-Practice-Modelle. Dabei steht dieProdukt-Cybersicherheit von IoT-/ICS-/OT-Geräten und -Anlagen im Vordergrund,denn die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung hat das Risikopotentialweiter erhöht. Maschinen enthalten immer mehr Chips & Software, d.h. digitaleElemente, die neue Anforderungen an die Sicherheit stellen: Kann jemand vonaußen auf die Software und damit die Maschine zugreifen oder gar Änderungen ander Programmierung vornehmen? "Bei einem unautorisierten Zugriff auf dieSoftware von Maschinen- und Anlagen drohen Fehlfunktionen, im schlimmsten FallProduktionsausfälle und Maschinenstillstände. Cyber Resilience ist daher eineder wichtigsten Schutzfunktionen, die wir in der gesamten IoT- und OT-Brancheaufbauen müssen", sagt Jan Wendenburg, CEO des Veranstaltungspartners ONEKEY.