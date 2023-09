Auftrag der Dresdner VW Manufaktur unverändert

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zählt weiterhin auf die Gläserne Manufaktur in Dresden. "Mir hat Volkswagen in Dresden heute telefonisch bestätigt, dass es überhaupt keine Änderung des Auftrages des Vorstandes gibt, die Geschäftsfelder in Dresden zu verändern", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sollten weiterhin den ID.3 produzieren, ausliefern und ihre Beiträge für Innovation und Technologie erbringen und zudem die funktionale Erprobung künftiger Produkte machen. "An dieser Auftragslage des Vorstandes gegenüber der Gläsernen Manufaktur hat sich erst mal nichts geändert."

Dass in wirtschaftlich angestrengten Zeiten Anpassungen vorgenommen werden müssten, "hat noch nichts mit dem Standort zu tun", sagte Dulig. "Die Arbeitsplätze sind sicher." Er warnte davor, "in diesen aufgeregten Zeiten mit Alarmismus dazu beizutragen, dass es schlimmer wird". Ziel sei es, "den Standort in Sachsen, auch den Standort in Dresden, zu stärken, denn wir wollen Elektromobilitätsland bleiben".