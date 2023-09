ESR präsentiert die größte und schnellste MagSafe-Kollektion

Berlin (ots/PRNewswire) - Die magnetische Zubehörkollektion von ESR entfesselt

die wahre Kraft von MagSafe für das iPhone 15



ESR (http://www.esrgear.de/) , die führende Marke für technisches Zubehör,

kündigte heute ihr Sortiment an magnetischem Zubehör für das iPhone 15 an. Die

Kollektion umfasst Ladegeräte, die MagSafe zu Hause, bei der Arbeit und

unterwegs auf ein höheres Niveau bringen. Im Mittelpunkt stehen ihre innovativen

Ladegeräte mit MagSafe + CryoBoost, dem schnellsten MagSafe-Ladevorgang für das

iPhone 15. Sie kombinieren von Apple zertifiziertes 15W Laden mit voller

Geschwindigkeit mit einer Handykühlungstechnologie, die die Ladegeschwindigkeit

auf dem Maximum hält, indem Handys während des Ladevorgangs gekühlt werden. Dies

führt zu einem schnelleren Ladevorgang und schützt iPhone-Akkus vor Hitzeabbau.

Alle drei MagSafe + CryoBoost-Ladegeräte von ESR sind von ClimatePartner als

klimaneutral zertifiziert.



MagSafe zu Hause und am Arbeitsplatz





Das ESR-Sortiment an Ladegeräten für mehrere Geräte kombiniert den Komfort desMagSafe-Ladens mit der Stromversorgung für andere Apple-Geräte des täglichenGebrauchs. Sowohl das 25W 3 in 1 Kabellose Ladegerät mit MagSafe + CryoBoost (https://www.amazon.de/dp/B0C6XZBB8N?maas=maas_adg_068BF2F987D5B223CDD1940265E31F64_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) als auch die 100W 6 in 1 Ladestation mitMagSafe + CryoBoost (https://www.indiegogo.com/projects/world-s-1st-apple-certified-6-in-1-magsafe-charger/reft/35046195/pressrelease) sind vollständigApple-zertifiziert und laden das iPhone 15 mit 15W MagSafe und demhandykühlenden CryoBoost schnell auf. Beide laden AirPods kabellos auf undunterstützen das Apple-zertifizierte 5W Schnellladen für die neue Apple WatchUltra 2 und Series 9. Das 100W 6 in 1 Gerät kombiniert dies mit der Leistung vonGaN, die durch intelligente Stromverteilungstechnologie ermöglicht wird, um biszu 6 Geräte gleichzeitig schnell aufzuladen. Das bedeutet, dass das gesamteApple-Ökosystem über eine einzige Steckdose mit Strom versorgt wird, sodassBenutzer Platz auf dem Schreibtisch schaffen und sich von einem Kabelsalatverabschieden können.Das 3 in 1 HaloLock Watch Kabellose Ladeset (https://www.amazon.de/dp/B0BKFGWHLH?maas=maas_adg_5C69868735DF01C43616E0198B70F073_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)ist eine weitere kompakte All in One Ladelösung und enthält ein von Applezertifiziertes, abnehmbares Ladegerät für die Apple Watch. Das tragbareWatch-Ladegerät kann an andere USB-C Geräte angeschlossen werden, um die AppleWatch unterwegs bequem aufzuladen.MagSafe im AutoGanz gleich, ob Sie beim täglichen Pendeln oder auf einem Roadtrip mit Freunden