CHONGQING, China, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. September war Xiamen Ampace Technology Limited (nachstehend "Ampace" genannt), ein Unternehmen, das für sein Engagement in der Forschung und Innovation von Lithiumbatterien bekannt ist, zum ersten Mal auf der 21. internationalen Motorradmesse in China (kurz: CIMAMotor 2023) vertreten. Im Rahmen dieser bedeutenden Veranstaltung hat Ampace zwei neuartige Produkte vorgestellt: das revolutionäre BP-System und die hochmodernen Lithiumbatterien der Serie "Kun-Era". Diese Einführungen haben die Marke in die Lage versetzt, einen beträchtlichen Anteil an der aufstrebenden E-Motorradbranche zu erobern. Gleichzeitig hat Ampace strategische Kooperationsvereinbarungen mit Industriepartnern gefestigt, mit dem Ziel, einer weltweiten Kundenbasis umweltfreundliche, intelligente und sichere umfassende Stromversorgungslösungen bereitzustellen, die auf Kurzstrecken zugeschnitten sind, und gleichzeitig deren Expansion in internationale Märkte zu erleichtern.

Dr. Yuan Qingfeng, Chief Technical Officer von Ampace, erklärte, dass das BP-System, das als "Boost Power" bekannt ist, einen entscheidenden Fortschritt bei den vorgelagerten Materialien von Ampace darstellt. Es spiegele ihr unermüdliches Engagement für die Förderung von Innovationen sowie ihre Entschlossenheit wider, die ultimative Rennerfahrung für E-Motorräder zu verbessern. Darüber hinaus fungiert das System als zentrale treibende Kraft für die kontinuierliche Verbesserung der Leistung der Spezial-Batterie "Kun-Era" für E-Motorräder. Dr. Yuan betonte: "Diese Erhöhung der kinetischen Energie ist das Ergebnis umfassender Fortschritte in Bereichen wie Sicherheit, Leichtbau und verlängerter Lebensdauer."