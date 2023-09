NEW YORK (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Armut und Hunger auf der Welt wollen die 193 UN-Mitgliedsländer den stockenden Nachhaltigkeitszielen neuen Schwung geben. Ein hochkarätig besetzter Gipfel bei den Vereinten Nationen in New York nahm am Montag eine Erklärung zur Bekräftigung der 2015 beschlossenen 17 Menschheitsziele einstimmig an. Darin enthalten ist auch ein Bekenntnis zu einer Reform der internationalen Finanzstruktur. Diese "müsse zweckdienlicher, gerechter und reaktionsfähiger" auf den Bedarf der Entwicklungsländer ausgerichtet werden.

Die Staaten der Welt hatten sich mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG - Sustainable Development Goals) 2015 zentrale Vorsätze gegeben, mit denen etwa Hunger und extreme Armut bis 2030 beendet werden sollen. Doch die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und eine Schuldenkrise in armen Ländern haben die Ziele extrem zurückgeworfen: Wenn es so weitergeht wie bisher, werden im Jahr 2030 laut UN noch immer 575 Millionen Menschen in großer Armut und mehr als 600 Millionen in Hunger leben. Nur 15 Prozent aller Vorsätze sind den UN zufolge auf Kurs.