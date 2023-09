Simpleview im spanischen Tourismusverband aufgenommen

Simpleview, der führende Anbieter von CRM-, CMS- und Marketinglösungen für Reiseziele weltweit, hat seinen Hauptsitz in Tucson, Arizona, und Niederlassungen auf der ganzen Welt - von Liverpool bis Norwegen über Mexiko sowie in zwanzig weiteren Städten der USA. In Spanien hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Malaga, im Herzen der Costa del Sol. Simpleviews innovative Technologie, einzigartige Website-Designs und datengesteuerte Strategien ermöglichen es Reisezielen weltweit, den Tourismus anzukurbeln und die Besuchererfahrung zu verbessern.

Manuel Lara, Direktor von Simpleview für Spanien und Portugal, wird das Unternehmen im spanischen Tourismusverband vertreten. Lara bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Tourismusbranche mit - die letzten 15 Jahre in Führungspositionen in den Bereichen Technologie, Innovation und Tourismusmarketing. Er tritt ebenfalls als Redner bei Tourismus- und Innovationsveranstaltungen auf und war beratendes Mitglied des regionalen Ausschusses, der während der COVID 19-Pandemie in Andalusien eingerichtet wurde.

,,Mit Stolz, Bescheidenheit und Enthusiasmus präsentieren wir uns als Verbündeter, der neue Elemente in die strategische Vision der spanischen Tourismusbranche einbringen kann, wobei wir letztere durch die Arbeit an wichtigen Projekten für fast 1.000 Reiseziele auf allen Kontinenten erworben haben," so Lara. ,,Von nationalen Markenidentitäten (Nation Branding) wie Norwegen, Nordirland, Dubai, Jamaika, Wales und Schottland bis hin zu Großstädten wie New York, Las Vegas, Los Angeles, Liverpool, Manchester, Vancouver, Melbourne, Prag und weiteren Regionen und Gemeinden wie Madrid. Wir stellen heute dem spanischen Tourismusverband unser gesamtes Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung."

Juan Molas, Präsident des spanischen Tourismusverbandes, erklärte: „Der Beitritt von Simpleview stärkt die Verbindung des Tourismusverbands mit dem IT-Sektor und dessen Anwendung zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Tourismusbranche. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit diesem mächtigen multinationalen Unternehmen große Synergien mit sich bringen und dazu beitragen wird, wertvolles Wissen für die Entwicklung neuer Tourismusmodelle zu mobilisieren."

Informationen zu Simpleview

Simpleview ist ein weltweit führender Anbieter von CRM, CMS, Website-Design, digitalen Marketing-Services und Dateneinblicken für Kongressbüros, Veranstaltungsorte, Tourismusverbände, Destinations-Marketing-Organisationen (DMOs) und Sehenswürdigkeiten. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter weltweit und betreut Kunden aller Größenordnungen, darunter Kleinstädte, Weltmetropolen, die besten Tagungsorte sowie Länder auf mehreren Kontinenten.

Informationen zum spanischen Tourismusverband

Ein 1986 gegründeter Unternehmens- und Berufsverband, in dem die verschiedenen Bereiche des Tourismus vertreten sind. Zu seinen wichtigsten Zielen gehört es, der öffentlichen Meinung und der spanischen Gesellschaft eine tatsächliche Bewertung des Tourismus auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen und Analysen dieser Tätigkeit zu vermitteln. Derzeit besteht der spanische Tourismusverband aus mehr als 100 Fachleuten mit anerkannter Erfahrung und Renommee. www.mesadelturismo.org

