Ein Hoch auf die Eigenmarken ALDI Nords erste Pop-Up-Bar begeistert seine Gäste

Berlin (ots) - " Teuer? Nee, ALDI. So geht Eigenmarke." - getreu dem aktuellen

Kampagnenslogan überzeugte ALDI Nord am 15. und 16. September seine mehr als

1.000 Gäste im OWN. An beiden Tagen hatte der Erfinder des Discounts in Berlin

die Türen zur weltweit ersten Pop-Up Eigenmarkenbar geöffnet. Und gezeigt: ALDI

Eigenmarken sind in Qualität und Vielseitigkeit top, günstig und obendrein sehr

lecker.



Für zwei Tage stand ein Café in Berlin-Mitte ganz im Zeichen von ALDI Nord. Vom

Interieur im kultigen ALDI Tütendesign zur ikonischen Inszenierung der

Eigenmarken bis hin zur Bewirtung - alles war Marke ALDI Nord. Und das

begeisterte vor allem die über 1.000 Gäste, die ALDI Nord an beiden

Öffnungstagen des OWN begrüßen durfte. Sie konnten sich kostenlos durch die Welt

der ALDI Eigenmarken essen und trinken und sie mit allen Sinnen entdecken.