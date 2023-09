OceanaGold nimmt den Handel an der OTCQX auf

(VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ... - freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten qualifiziert hat. OceanaGold wird ab heute am OTCQX Best Market unter dem Symbol "OCANF" gehandelt. US-Investoren können die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Notierungen der Stufe 2 für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen.

Gerard Bond, President & CEO von OceanaGold, sagte: "Der Handel an der OTCQX wird den Zugang zu OceanaGold-Aktien für mehr US-Anleger verbessern. Dies ist Teil unserer breiteren Strategie, nach dem Delisting von der ASX im Jahr 2022 näher und zugänglicher für unsere nordamerikanischen Investoren zu sein."

Die Aufnahme in den OTCQX Best Market ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihren US-Anlegern einen transparenten Handel bieten wollen. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglichen die gestrafften Marktstandards die Nutzung der Berichterstattung ihres Heimatmarktes, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

B. Riley Securities, Inc. fungierte als OTCQX-Sponsor des Unternehmens.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Unser Portfolio umfasst vier Minen: die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen sowie die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.