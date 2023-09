Ampace hat strategische Kooperationen mit mehreren Unternehmen der Industriekette geschmiedet, um das Wachstum des globalen Markts für Elektro-Motorräder zu beschleunigen.

Chongqing LONCIN Motorcycle Co., Ltd.

CHONGQING, China, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. September präsentierte Xiamen Ampace Technology Limited (nachstehend „Ampace" genannt), ein Unternehmen, das für sein Engagement in der Forschung und Innovation von Lithiumbatterien bekannt ist, zum ersten Mal auf der 21. China International Motorcycle Trade Exhibition seine hochmodernen Lithiumbatterien der „Kun-Ära"-Serie. Während dieser Veranstaltung hat Ampace wichtige strategische Kooperationsvereinbarungen mit einer Reihe führender Elektromotorradhersteller und prominenten Unternehmen für den Austausch von Batterien unterzeichnet.

Chongqing LONCIN Motorcycle Co., Ltd. ist auf Motorräder und Motoren spezialisiert und vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern und Regionen. Auf der letztjährigen China International Motorcycle Trade Exhibition in Chongqing wurde das erste E-Motorrad R5T, das von LONCIN unter der Marke BRICOSE vorgestellt wurde, stolz mit Ampace-Batterien ausgestattet.

Nanjing VMOTO Motorcycle Co., Ltd.

Nanjing VMOTO Motorcycle Co., Ltd. ist ein globales Schwergewicht im Bereich der E-Motorräder mit neuer Energie und dient als Anbieter von Lösungen für neue Energien. Das erste Produkt von Ampace im Bereich der E-Motorräder, das 7245, lieferte den Strom für das geschätzte TC-MAX von VMOTO, welches das High-End-Cross-Segment abdeckt.

Yadea Technology Group Co., Ltd.

Yadea Technology Group Co., Ltd. nimmt eine Führungsposition in der Elektrofahrzeugindustrie ein. Die „Kun-Ära"-Batterie wurde entwickelt, um die Reichweite eines Fahrzeugs erheblich zu erhöhen und gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich der Reichweite zu zerstreuen. Sie wird die Bemühungen von Yadea zur Förderung der „grünen Mobilität" sowohl im Inland als auch international unterstützen.

Segway-Ninebot Technology Co., Ltd.

Im Bereich der Mikrofahrzeuge spielt Ampace als strategischer Partner von Segway-Ninebot Technology Co., Ltd. eine zentrale Rolle. Ampace liefert maßgeschneiderte Lithium-Batterien für die Flaggschiffsmodelle von Segway-Ninebot. 2019 brachte Segway-Ninebot den Elektroroller E-125, der mit dem Batteriepaket 7427 von Ampace betrieben wird, auf den Markt. Beeindruckend ist, dass die kumulierte Lieferung des Batteriepakets 7427 nun 100.000 Stück überschritten hat.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.

Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. nimmt eine herausragende Stellung als wichtiger Akteur auf dem Markt für kraftstoffbetriebene Motorräder mit hohem Hubraum ein und exportiert seine Produkte in fast 100 Länder und Regionen weltweit. Die von CFMOTO Power eingeführte Marke „ZEEHO" umfasst Produkte wie AE6 und AE8, die alle mit Ampace-Lithiumbatterien ausgestattet sind.

Indonesiens führendes Unternehmen für den Austausch von Batterien -- SWAP

Ampace hat eine umfassende Lösung für den Austausch von Batterien in Städten entwickelt. Mit der Einführung der speziellen „Kun-Ära"-Batterie für E-Motorräder und dem städtischen Batterietausch kann die hocheffiziente städtische Batterietauschlösung von Ampace die Servicequalität und die Erfahrungen der SWAP-Nutzer/-innen noch weiter verbessern.

