NEW YORK (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht das 50. Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft als besondere Verpflichtung, sich intensiv für Reformen der Vereinten Nationen einzusetzen. "Die Vereinten Nationen spiegeln die Welt des letzten Jahrhunderts und nicht die Welt dieses Jahrhunderts wider", sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande der UN-Woche in New York. Deswegen brauche es eine Modernisierung.

Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige DDR wurden vor genau 50 Jahren Teil der Weltorganisation. Am Abend (Ortszeit) ist dazu in New York ein festlicher Empfang in der UN-Zentrale geplant.