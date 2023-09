Field Medical, Inc. meldet Überzeichnung der Seed-Finanzierungsrunde zur Förderung der nächsten Generation der Herzablationstechnologie

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc. (Field Medical), ein aufstrebender Spitzenreiter auf dem Gebiet der Herzkatheterablation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine überzeichnete Seed-Runde mit Investitionen in Höhe von insgesamt 14 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.

Die Finanzierung der Wandelanleihe wurde von Privatinvestoren angeführt, die von mehreren strategischen Investoren unterstützt wurden. Diese Finanzierung wird die präklinischen bis klinischen Entwicklungsaktivitäten unterstützen, einschließlich der ersten Studien am Menschen, die für Anfang 2024 geplant sind.

Field Medical entwickelt ein vielversprechendes Pulsfeldablationssystem (PFA) der zweiten Generation für den 3,6 Milliarden Dollar schweren Markt der Herzkatheterablation – ein Markt, der mit 14% CAGR rapide wächst. Das Unternehmen wurde 2022 von dem weltweit anerkannten Experten für PFA und praktizierenden Elektrophysiologen Dr. Steven Mickelsen gegründet. Vor seiner Tätigkeit bei Field Medical war Dr. Mickelsen der Gründer von FARAPULSE Inc. (WW PFA der ersten Generation), das 2021 von Boston Scientific für mehr als 460 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Die Kernprodukte des Unternehmens - der FieldForce-Katheter und der FieldForce-Generator - nutzen die proprietäre FieldBending-Technologie, die einen großen Schritt nach vorn darstellt, um die Grenzen der PFA-Technologien der ersten Generation zu überwinden, einen großen ungedeckten Bedarf zur Behandlung aller Herzrhythmusstörungen zu decken, während die Möglichkeiten zur Behandlung komplexer ventrikulärer Arrhythmien erweitert werden.

"Dr. Steven Mickelsen ist ein renommierter Kardio-Elektrophysiologe und gilt als Vater der kardialen Pulsfeldablation", sagte Hauptinvestor Tajar Varghese. "Er und das Team von Field Medical sind bereit, den Markt für Herzablation mit der nächsten Evolution dieser Technologie zu revolutionieren, und ich bin überzeugt, dass sie genau das tun werden."

Field Medical wurde vor etwas mehr als einem Jahr mit dem Ziel gegründet, die Katheterablation neu zu erfinden und die Erkenntnisse aus den etablierten Markttechnologien und der aufkommenden ersten Generation der PFA anzuwenden. Die schlanke Start-up-Umgebung bietet die Grundlage für bahnbrechende Instrumente, die über Indikationen wie paroxysmales Vorhofflimmern hinausgehen. In diesem Zusammenhang ist die PFA für ihre Sicherheitsvorteile und ihre positiven Auswirkungen auf die Verfahrensgeschwindigkeit bekannt, aber Anwendungen außerhalb des linken Vorhofs sind noch weitgehend unerforscht. PFA hat das offensichtliche Potenzial, neue Marktchancen in Bereichen zu eröffnen, in denen der aktuelle Stand der Technik und neue PFA-Technologien noch nicht vorhanden sind.