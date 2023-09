Deutschland und seine Wirtschaft sind weiter im Niedergang - und wenn das so weiter geht, bleibt uns wohl nur noch das Oktoberfest, wie ein Twitter-Kommentator formuliert. Statt effektiv die ökonomischen Probleme anzugehen, betreibt man ineffiziente, ideologische Symbolpolitik, etwa durch das Gebäudeenergiegesetz: was Deutschland in sechs Jahren an CO2 damit einspart, pulvert China in zwei Tagen in die Luft. Mit der Energiewende setzt die Regierung dabei komplett auf Elektrifizierung - aber die Infrastruktur dafür ist gar nicht vorhanden, gleichzeitig stockt der Ausbau der erneuerbaren Energien (vor allem Windkraft). Für die Wirtschaft in Deutschland wird das zunehmend zu einer Abwärtsspirale! Aber Hauptsache das Oktoberfest ist schön.. Heute wenig Aufregendes an der Wall Street - die Märkte warten auf Fed-Chef Powell am Mittwoch..

