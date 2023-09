PEKING, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Einwohner von Havanna hoffen, dass der Gipfel der Gruppe der 77 (G77) plus China eine treibende Kraft für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern sein wird.

„Die Entwicklungsländer müssen sich weiterentwickeln, die Armut bekämpfen und sich mit anderen Problemen, die sie beeinträchtigen, auseinandersetzen", so der Architekt Eddy Regueiro gegenüber CGTN im Vorfeld der Veranstaltung, die am Freitag und Samstag in der kubanischen Hauptstadt stattfand.