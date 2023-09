Xinhua Silk Road 2023 China (Shenyang) Rowing Development Index (Index für die Entwicklung des Rudersports) in Chinas Ruderhauptstadt veröffentlicht

Peking (ots/PRNewswire) - Der 2023 China (Shenyang) Rowing Development Index

wurde am Dienstag in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz

Liaoning, veröffentlicht, und zeigte das verbesserte Entwicklungsniveau des

Rudersports in Shenyang und das Markenimage der Stadt als "Ruderhauptstadt" der

Welt.



In den letzten Jahren hat die Ruderveranstaltung in Shenyang eine solide

Entwicklungsdynamik gezeigt, da das Wettbewerbssystem schneller ausgebaut wurde,

die Teilnehmerzahl Jahr für Jahr stieg, der Markeneffekt erstmals unter Beweis

gestellt wurde und die industrielle Antriebskraft des Sportereignisses

verbessert wurde.