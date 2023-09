N.China Shanxi Jingle verzeichnet nach mehr als zehn Jahren Entwicklung eine hochwertige Quinoa-Industrie

Jingle ist ein Demonstrationsgebiet für Quinoa in Shanxi und hat sowohl bei unverarbeiteten Körnern als auch bei verarbeiteten Produkten einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent auf dem heimischen Markt erreicht.

BEIJING, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Quinoa Industry High Quality Development Forum 2023, das kürzlich in Jingle County in der nordchinesischen Provinz Shanxi stattfand, konnten die Freude über eine Rekordernte und die hochwertige Entwicklung der Quinoa-Industrie vor Ort erleben.

Jingle hat in den letzten Jahren viel Wert darauf gelegt, die Saatgutindustrie wiederzubeleben und zu integrieren. Es hat einen spezialisierten Quinoa-Industriepark eingerichtet, der wissenschaftliche Forschung und Ausbildung, Produktforschung und -entwicklung sowie Kühlkettenlagerung integriert, erwähnte eine Quelle.

Dies geschehe nicht über Nacht, sondern sei vielmehr Ergebnis eines langen Weges der Forschung und Innovation, so der Parteivorsitzende des Kreises Jingle, Xuan Wenxiao. Nach zwölf Jahren harter Arbeit habe sich der Quinoa-Anbau in Jingle weiterentwickelt, die Quinoa-Unternehmen seien größer, die Quinoa-Produkte verfeinert und das Potenzial sei besser ausgeschöpft worden.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Kreis Jingle im Jahr 2011 mit dem Versuchsanbau von Quinoa begann und 2013 zur „Heimat von Quinoa in China" ernannt wurde. Quinoa spielte eine wichtige Rolle bei der Armutsbekämpfung und der Wiederbelebung des ländlichen Raums in der Region. Insgesamt 12.000 Haushalte nahmen an diesem Wirtschaftszweig teil und das durchschnittliche Haushaltseinkommen stieg um über 3.000 Yuan pro Jahr.

Quinoa verbessere auch die Einbindung Jingles in den internationalen Handel, so ein Experte auf dem Forum.

Jingle ist Teil des Lössplateaus von Shanxi und verfügt über reiche Wasservorkommen mit acht großen Flüssen, die sich geografisch kreuzen und den Anbau sowie das Wachstum von Quinoa begünstigen.

