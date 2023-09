WIEN (dpa-AFX) - Deutschland und andere westliche Staaten haben gegen die jüngste Einschränkung in der Überwachung des iranischen Atomprogramms protestiert. Die Entscheidung Teherans, weiteren erfahrenen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Akkreditierung zu entziehen, untergrabe die Arbeit der Organisation, sagten die Vertreterinnen Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten sowie der Vertreter Deutschlands bei der IAEA in Wien am Montagabend.

"Der Iran muss den Entzug dieser Akkreditierungen unverzüglich rückgängig machen und uneingeschränkt mit der Atomenergiebehörde zusammenarbeiten", forderten sie. Die hochrangigen Diplomaten wiesen darauf hin, dass der Iran der IAEA seit vier Jahren Antworten zu ehemals geheimen Atomanlagen schuldig ist.