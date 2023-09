ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Corona in Deutschland:

"'Wir haben ein Virus mehr als früher.' Das ist ein bemerkenswerter Satz aus dem Mund des kommissarischen Chefs des Robert-Koch-Instituts. Die Behörde war in der Pandemie ja nicht gerade als entspannte Stimme bekannt. Nun aber vermittelt Lars Schaade: Es ist Normalität eingezogen. Heute gilt: Jeder muss sein Risiko selbst einschätzen. Und danach handeln. Wer sich in übervollen Bahnen unwohl fühlt, kann eine Maske aufsetzen. Wer meint, mit seinem 60. Geburtstag sei nun eine Auffrischungsimpfung nötig, kann das tun. Muss er aber nicht. Mittlerweile gibt es eine Grundimmunität in der Bevölkerung, durch Impfungen genauso wie durch Infektionen. Wer dreimal Viruskontakt hatte und halbwegs gesund ist, kann sich entspannen. Wobei Ausnahmen immer möglich sind. Aber das ist bei jeder Erkrankung so."/yyzz/DP/stw