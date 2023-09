AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Russland-Sanktionen:

"Die europäischen Sanktionen gegen Russland im Bereich der Rohstoffe sind weitgehend gescheitert. Das kann aber nicht heißen, die Sanktionen aufzugeben. Was wäre das für ein Signal an die Ukraine und an Putin, der den Krieg vom Zaun gebrochen hat? Worauf es jetzt ankommt, ist Schlupflöcher wirksam zu schließen. Es geht schließlich nicht nur ums Geld, sondern auch um unsere Sicherheit."/DP/jha