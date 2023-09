Supermicro stellt eine Reihe von dichte- und stromverbrauchsoptimierten Edge-Plattformen für Telekommunikationsanbieter vor, die auf dem neuen Prozessor der AMD EPYC 8004 Serie basieren

Die neue Supermicro H13 WIO-Familie umfasst Systeme, die NEBS-konform sind, AC- oder DC-Stromversorgungsoptionen bieten und bei nur 80 Watt TDP mit einer Skalierung auf bis zu 64 Kerne beginnen – sie bieten Energieeffizienz, flexible Konfigurationen und Plattformdichte für intelligente Edge- und Telekommunikationsanwendungen

SAN JOSE, Kalif., 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, kündigt die AMD-basierte Supermicro H13-Generation von WIO-Servern an, die optimiert sind, um starke Leistung und Energieeffizienz für Edge- und Telekommunikations-Rechenzentren zu liefern und von den neuen Prozessoren der AMD EPYC 8004 Serie angetrieben werden. Die neuen Supermicro H13 WIO- und Short-Depth-Front-I/O-Systeme liefern energieeffiziente Single-Socket-Server, welche die Betriebskosten für Unternehmens-, Telekommunikations- und Edge-Anwendungen senken. Diese Systeme sind mit einem dichten Formfaktor und flexiblen I/O-Optionen für Speicher und Netzwerke konzipiert, was die neuen Server ideal für den Einsatz in Edge-Netzwerken macht.