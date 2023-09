ROBOOTER stellt hochmoderne Rollstühle vor und führt intelligente persönliche Mobilitätslösungen der nächsten Generation bei REHACARE ein

MESSE DÜSSELDORF, Deutschland und SHANGHAI, 19. September 2023 /PRNewswire/-- ROBOOTER, ein führender Hersteller und Anbieter von Elektrorollstühlen, wird auf der diesjährigen REHACARE am 13.-16. September auf der Messe Düsseldorf, Deutschland, zwei neue Produkte vorstellen, den verbesserten elektrischen Rollstuhl E60 und den Carbonfaser-Rollstuhl LT20. Darüber hinaus wird ROBOOTER bei der Veranstaltung ein fortschrittliches intelligentes Mobilitätsgerät vorstellen. Die Teilnahme von ROBOOTER an der weltweit größten Messe für Rehabilitation und Pflege wird die Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Mobilitätsgerätebranche weiter festigen.

Die ROBOOTER E-Baureihe ist auf die Bedürfnisse von Senioren und Menschen mit Behinderungen zugeschnitten und betont Zweckmäßigkeit, Komfort und Intelligenz. Aufbauend auf dem charakteristischen Rahmendesign seines Vorgängers E40 behält der ROBOOTER E60 den einfachen zweistufigen Faltmechanismus und die ergonomische Rückenlehne. Ein herausragendes Merkmal ist der Satz von 10-Zoll großen omnidirektionalen Vorderrädern, ergänzt durch stoßdämpfende Federn, die mühelose 360°-Umdrehungen ermöglichen, was eine verbesserte Manövrierbarkeit in engen Räumen und eine hervorragende Anpassungsfähigkeit auf komplexen Straßenbelägen ermöglicht. Dieses Design erweitert die Anwendung des Geräts auf eine breite Palette von Innen- und Außenszenarien.