Generaldebatte der UN-Vollversammlung startet - Selenskyj erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird am Dienstag eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Zudem sollen bei der 78. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ) unter anderem auch US-Präsident Joe Biden, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Irans Regierungschef Ebrahim Raisi und in der Nacht zum Mittwoch dann auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen.

Die UN-Woche war am Montag bereits mit einem hochrangig besetzten Gipfel zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gestartet. Von Dienstag an sollen bei der Generaldebatte nun rund eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Die größte Aufmerksamkeit dürfte Selenskyj auf sich ziehen, der zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich zu der Veranstaltung in New York erwartet wird. Bei vielen Reden dürfte der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine wichtige Rolle spielen.