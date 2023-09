OECD legt Konjunkturausblick vor - Stimmung und Wachstum verhalten

PARIS (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund schwacher Wachstumszahlen und einer trüben Stimmung bei vielen Unternehmern und Verbrauchern legt die Industriestaatenorganisation OECD am Dienstag (11.00 Uhr) ihren Konjunkturausblick vor. Faktoren, die der Wirtschaft in Deutschland und international zu schaffen machen, sind eine hartnäckige Inflation, die Energiekrise sowie ein Mangel an Fachkräften, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorab mit. Dazu kommen geoökonomische Spannungen und die Frage, wie sich die Wirtschaftslage in China entwickelt. Zugleich soll der Übergang zur Klimaneutralität gelingen.

Im Juni hatte die OECD die Weltwirtschaft auf einem langsamen Erholungskurs gesehen. Der Ausblick für Deutschland aber war verhalten. Die Inflation schmälere Einkommen und Ersparnisse, was den privaten Konsum dämpfe. Entscheidende Impulse für die Konjunkturbelebung liefere das Exportgeschäft./evs/DP/stw