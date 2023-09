DAX - Jetzt Gegenbewegung?

Sollte die Unterstützung bei 15.700 Punkten fallen, wäre ein weiterer Kursrutsch bis 15.500/15.550 Punkte zu erwarten. Weiterhin ist der S&P 500 in den USA zu beachten, der auch am Vortag seinen 50er-EMA im Tageschart weiter verteidigen konnte. Bricht der S&P 500 hier nach unten durch, würde wohl auch der Druck auf den DAX weiter zunehmen.

Der DAX wird aktuell durch verschiedene Sorgen der Investoren unter Druck gehalten. Unter anderem durch Inflations- und Rezessionssorgen und dem Ukraine-Krieg, aber nun verstärkt wegen des deutschen Automobilsektors. Investoren befürchten, dass China aufgrund von Subventionsuntersuchungen der EU gegen chinesische Automobilunternehmen zum Gegenschlag ausholen könnte, was besonders deutsche Autohersteller treffen würde. Einen großen Teil ihrer Verkäufe erzielen deutsche Autohersteller in China. So verkaufte zum Beispiel Mercedes-Benz 2022 37% seiner Fahrzeuge in China.