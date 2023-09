Goldminenaktien bereiten sich auf Comeback vor, Tocvan startet starken Newsflow

Während der Goldpreis wieder an Stärke gewonnen hat und die ersten Goldminenaktien wieder aufwärts tendieren, veröffentlichte der in Mexiko aufstrebende Goldexplorer Tocvan Ventures Corp. heute erfreuliche News:

Tocvan hat einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Übernahme des Pilar-Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko erreicht. Das Unternehmen hat erfolgreich 51% der Eigentumsrechte erworben und hat das Recht, die verbleibenden 49% zu übernehmen – und wird dieses Recht auch ausüben!

Darüber hinaus steht die geplante Expansion des neuen Landpakets (mehr als 21 Quadratkilometer rund um Pilar) kurz vor dem Abschluss. Diese Expansion soll nach Angaben von Tocvan in Kürze zu einer endgültigen Vereinbarung führen. Die jüngsten Funde von Placer-Gold, historische Minenaktivitäten und vielversprechende geologische Merkmale deuten allesamt darauf hin, dass diese neue Grundstücke ein erhebliches Potenzial für Gold und Silber birgt.

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., äußerte sich erfreut über diesen Meilenstein und betonte: "In den letzten 4 Jahren konnten wir das Potenzial von Pilar durch Oberflächenarbeiten, Bohrungen und metallurgische Studien erschließen. Nun streben wir die nächsten Schritte an, um das Potenzial des Distrikts durch zügige Entdeckungsbohrungen in der gesamten Region zu erweitern. Unser Ziel ist es, eine Ressourcenschätzung für Pilar zu erstellen und dieses Potenzial durch zusätzliche Entdeckungen in dem umfangreichen Erweiterungsbereich auszubauen."



Vollbild / Das neu akquirierte Grundstückspaket rund um Pilar umfasst über 21 Quadratkilometer an aussichtsreichem Gelände, das das bereits bestehende Projekt Pilar umgibt. Jüngste Placer-Goldminenaktivitäten im Kleinstmaßstab, historische Abbaustätten und eine aussichtsreiche Geologie weisen darauf hin, dass das Gebiet sehr aussichtsreich ist.

Diese Entwicklungen zeigen die vielversprechende Zukunft von Tocvan im mexikanischen MInensektor. Wie CEO Brodie Sutherland erwähnte, plant Tocvan nun erste Bohrungen auf dem neuen Landpaket, was zu bedeutenden Entdeckungen von neuen Gold-Silber-Lagerstätten führen soll. Ein Bohrerfolg wird die Gold-Ressourcen von Pilar weiter erhöhen und beträchtliches Wachstumspotenzial bieten, womit das Projekt für große Goldminenproduzenten noch attraktiver wird für eine Übernahme oder Kauf.

Wie Tocvan heute mitteilte, sind bis zum Jahresende insgesamt 2000 Meter an Bohrungen bei Pilar geplant. Aggressive Bohrprogramme, die auf die Entdeckung neuer Lagerstätten im neuen Grundstückspaket und auf eine Ressourcenschätzung in Pilar abzielen, sind für das Jahr 2024 geplant. Arbeiten im Zusammenhang mit der Minengenehmigung sind für das 4. Quartal 2023 geplant, um sich auf die endgültige Genehmigungsantragstellung vorzubereiten. Kontinuierliche metallurgische Untersuchungen sind ebenfalls geplant, um das Verständnis für Schwerkraft- und Rühr-Laugungsmethoden zur Gold- und Silbergewinnung zu vertiefen.



Vollbild / Heute veröffentlichte Tocvan die vorläufigen Zielgebiete (rote Punkte) der neu akquirierten Grundstücke und ihre relative Entfernung zu Pilar. Diese vorläufigen Ziele basieren auf der voraussichtlichen Geologie, der Interpretation von Satellitendaten, bekannten historischen Gruben und dem jüngsten Placer-Gold-Abbau.

Tocvan berichtete heute auch über die weiteren Pläne für das Zweitprojekt El Picacho: Das Unternehmen wird zur Durchführung von Vorarbeiten zum Fortschreiten der nächsten Bohrphase auf dem Projekt nach El Picacho zurückkehren. Neben den Nachfolgearbeiten am San Ramon-Ziel, wo das Unternehmen 44,2 m @ 0,6 g/t Gold gebohrt hat, bleiben 6 km des vielversprechenden Trends bisher ungetestet und offen für Bohrungen.

Mit dem erwarteten Anstieg des Newsflows von Tocvan zeichnen sich hervorragende Perspektiven für das Unternehmen ab. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines wiedererstarkten Goldpreises, der die Chancen und das Potenzial von Tocvan zusätzlich unterstreicht. Die jüngsten Entwicklungen und Meilensteine des Unternehmens stellen die Aktie in eine starke Position, um von den günstigen Marktbedingungen zu profitieren und weiterhin Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Der am Sonntag erschiene Boerse-Online-Artikel "Exorbitanter Bullenmarkt für Öl- und Gold-Aktien voraus?" zeigt eindrucksvoll, dass Öl- und Goldminenaktien im Vergleich zum S&P 500 Index so unterbewertet wie fast noch nie sind – und warum sich das bald ändern dürfte und Warren Buffett bereits einsteigt:



Vollbild / Quelle

Laut Boerse-Online: "Dieser Chart hat es in sich: Abgesehen von drei Perioden, nämlich 1929, den späten 1960er-Jahren und den späten 1990er-Jahren, waren Rohstoffe im Vergleich zum US-Aktienindex Dow Jones in den vergangenen 100 Jahren noch nie so unterbewertet wie aktuell. In jedem dieser drei Fälle, als S&P GSCI unter 50 fiel, folgte ein exorbitanter Bullenmarkt bei den Rohstoffen (siehe Grafik unten). Für Anleger aktuell also eine historische Kaufgelegenheit."

Während der Autor einen Bullenmarkt für Ölaktien erwartet, sieht er auch Potenzial bei Goldminenaktien: "Ein ähnliches, wenn nicht sogar noch größeres Aufwärtspotenzial bietet sich bei Gold. Wie der Chart verdeutlicht, ist Gold im Vergleich zu US-Aktien extrem unterbewertet (siehe Grafik unten). Das langfristige Gold-S&P-500-Verhältnis steht bei 1,66, aktuell beträgt es aber lediglich 0,49. Basierend auf den früheren Gegentrendrallys, könnte sich Gold (bei unverändertem S&P 500) mehr als verdreifachen, wenn das Verhältnis auch nur seinen 123-Jahres-Durchschnitt wieder erreicht. Zudem lohnt sich ein Blick auf die relative Bewertung von Minenaktien im Vergleich zu Gold — gemessen am Vergleich Goldminenaktien-Index (HUI) zu Gold. Das HUI-Gold-Verhältnis zeigt, dass Goldaktien gerade einmal mit der Hälfte ihres langjährigen Durchschnitts bewertet werden. Zu Unrecht: Mit 27 Prozent weist innerhalb des Rohstoffsektors keine andere Branche höhere Margen auf als die Edelmetallproduzenten. Steigt der Goldpreis, haben sie also mehr als doppeltes Aufholpotenzial, denn im Umfeld von Bullenmärkten neigen Goldminenaktien dazu, mit einem Aufschlag zu Gold zu handeln."



Vollbild / Quelle

