Jefferies hebt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy' - Ziel auf 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Underperform" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 115 auf 150 Euro angehoben. Die Wolfsburger seien ein "langsam fahrender Tanker", schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet 2024 aber mit enormen Verbesserungen auf der Kostenseite bei der Kernmarke und beim Umlaufvermögen. Aktuell sieht Houchois daher ein attraktives Einstiegsniveau./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 16:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 19:01 / ET

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 108,9EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 150 Euro