BERENBERG stuft Compugroup Medical auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Compugroup nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Softwareanbieter investiere derzeit stark in ein auf Künstlicher Intelligenz basierenden Produkt und rechne hier mittelfristig bei den Kunden mit einer breitflächigen Einführung verschiedenster Anwendungen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei dürften die Ausgaben für Forschung und Entwicklung konstant bleiben. Weiteren Übernahmen stehe der hohe Verschuldungsgrad im Weg, aktuell bahne der Konzern eine Refinanzierung an./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 38,18EUR gehandelt.