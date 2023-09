Gold steigt vor Fed-Entscheid, aber droht morgen ein böses Erwachen?

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank ist der Goldpreis am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Eine Feinunze (31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostet derzeit 1.935 US-Dollar.



In Euro gerechnet kletterte der Goldpreis sogar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni dieses Jahres. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt derzeit bei 1.810 Euro.

Der jüngste Anstieg des Goldpreises ist in erster Linie auf die leichte Dollarschwäche zurückzuführen. Da Gold in der Regel in US-Dollar bewertet und verkauft wird, macht ein schwacher US-Dollar Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums erschwinglicher. Dies führt zu einer höheren Nachfrage nach Gold und damit zu einem höheren Goldpreis.