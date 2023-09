SocGen hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 13,40 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 13,40 Euro angehoben. Analyst Bartlomiej Kubicki hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für den Versorger. Das regulatorische Umfeld in Deutschland bessere sich und das Geschäft mit Energienetzen laufe dynamisch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 18:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 11,62EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: SocGen

Kursziel: 13,40 Euro