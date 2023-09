Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPointhat in einer umfassenden Studie die derzeitige Nutzung von AdvancedVisualization Tools in der Automobil- und Fertigungsbranche untersucht. DieStudie zeigt, dass bislang weniger als die Hälfte der befragten Unternehmendiese Software nutzt oder langfristig plant, diese in ihre Prozesse zuintegrieren - trotz nachweislicher Vorteile. Doch technologische und praktischeHindernisse lassen viele Unternehmen zögern.In jedem datengesteuerten Unternehmen ist Datenvisualisierung ("AdvancedVisualization") heute unerlässlich. Sie verwandelt Daten in visuelle Elemente,wie Grafiken oder Diagramme, und macht sie so schneller nachvollziehbar und fürwichtige Geschäftsentscheidungen nutzbar. Unternehmen, die diese Technologienbereits nutzen, berichten unter anderem von einer höheren Transparenz undgesteigerter Effizienz ihrer Prozesse. Trotzdem machen nur knapp 48 Prozent derUnternehmen aus dem Automobil- und Fertigungssektor von Advanced VisualizationTools Gebrauch - darunter überwiegend große Unternehmen mit mehr als 500Mitarbeitenden. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, welche dieManagement- und Technologieberatung BearingPoint jetzt veröffentlicht hat. Dabeikönnen die Tools die Effektivität im Berichtswesen maßgeblich steigern - auchbei kleineren Marktteilnehmern.Die meisten Unternehmen sind mit der Aufgabe konfrontiert, ihreGeschäftsprozesse transparent darzustellen und relevante Kennzahlen in Berichtenanschaulich aufzubereiten. Advanced Visualisation Tools sind inzwischen so weitentwickelt, dass sie den gesamten Prozess von der Datenvorbereitung bis zurErstellung von Berichten abdecken können. Dabei kommt auch KünstlicheIntelligenz (KI) zum Einsatz, beispielsweise bei der Spracheingabe zum Abrufenvon Daten, Simulationen und der Erstellung von Vorhersagemodellen.Effizienzsteigerung: Unternehmen verzeichnen mehr Transparenz undKundenverständnisUnternehmen, die bereits Erfahrungen mit Advanced Visualization Tools gesammelthaben, berichten von einer erhöhten Transparenz in ihren Geschäftsprozessen. ImBereich Marketing kommt das vor allem durch ein verbessertes Kundenverständniszum Ausdruck (64 %), dicht gefolgt von einer Umsatzsteigerung durch optimiertesMarketing (59 %). Produktions- und Logistikabteilungen verzeichnen durch dieAnwendung von Advanced Visualization eine höhere Transparenz bei ihren Kosten-und Profitabilitätsanalysen (79 %). Außerdem wurden hier von 75 Prozent derUnternehmen verkürzte Bestell- und Lieferzeiten registriert.