Nach Evergrande meldet mit Sunac der nächste große Immobilienkonzern aus China in New York Insolvenz (Gläubigerschutz nach Chapter 15) an - und in den USA droht bald ein government shutdown mit unabsehbaren Konsequenzen (z.B. kein Geld mehr für die Ukraine). Da braut sich etwas zusammen: ein Blick auf die Charts der großen US-Indizes macht einen baldigen Ausbruch wahrscheinlich. Gestern die Aktienmärkte in den USA unter dünnstem Volumen leicht positiv vor der Fed-Sitzung am Mittwoch. Vor der Fed-Entscheidung will sich wohl kaum jemand zu weit aus dem Fenster lehnen: entscheidend wird sein, ob die US-Notenbank in den Dot Plots einen weiteren Zinsschritt signalisiert - oder nicht. Immer mehr in den Fokus rückt das Thema government shutdown in den USA ab Anfang Oktober, nachdem die Vereinigten Staaten die Marke von 33 Billion bei ihrer Staatsverschuldung überschritten haben. Und aus China flieht immer mehr Kapital..

Hinweise aus Video:

1. China: Die Gründe für die größte Kapitalflucht seit acht Jahren

2. Immobilienpreise rutschen weiter ab – aktuelle Daten für August

Das Video "China: nächste Immobilienpleite, USA: Rezession und government shutdown!" sehen Sie hier..