US-Regierung vor teuerstem Shutdown aller Zeiten – Wie reagiert der Markt?

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die US-Regierung am 1. Oktober den Betrieb einstellt. Um dies abzuwenden, müsste der Kongress bis zum Ende des Haushaltsjahres am 30. September zwölf separate Gesetzesentwürfe zur Finanzierung der Bundesbehörden verabschieden. Die Gesetzgeber sind sich jedoch in einer Reihe von Fragen uneinig. Die Regierung Biden hat den Kongress gebeten, einen "Fortsetzungsbeschluss" zu verabschieden, der den Regierungsbetrieb vorübergehend auf dem Niveau des vorangegangenen Haushaltsjahres aufrechterhalten würde.

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, kündigte Forderungen an, mit denen ein Stillstand der US-Regierung am 1. Oktober für einen Monat verhindert werden soll, darunter eine vorübergehende Ausgabenkürzung von acht Prozent für inländische Behörden und eine Wiederaufnahme des Baus der Grenzmauer. McCarthy hat den Plan den republikanischen Abgeordneten in einer Telefonkonferenz am Sonntagabend vorgestellt, nachdem sich die Unterhändler der wichtigsten republikanischen Fraktionen des Repräsentantenhauses auf die Forderungen nach einer vorübergehenden Finanzierung der Regierung für 31 Tage geeinigt hatten. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Maßnahme ist für Donnerstag geplant, berichtet Bloomberg.