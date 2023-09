Vice berichtet über den aktuellen Stand der Entwicklung seiner proprietären KI-basierten App zum Management von Adipositas, Gewichtsverlust und Sucht

VANCOUVER, BC, 19. September 2023 / IRW-Press / – Vice Health and Wellness Inc. („Vice“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VICE - FWB: Z24 –OTC: VICFF) freut sich, wichtige aktuelle Fortschritte zu Vice Versa AI bekannt zu geben. Vice Versa AI ist eine neu eingerichtete, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche und eigens entwickelte App (erste Pressemeldung vom 17. August 2023), die bereit ist, Gewichtsabnahme und Suchtmanagement neu zu definieren.

Über Vice Versa AI

Vice bemüht sich darum, durch seine Begleit-App Verbesserungen im Gesundheits- und Wellness-Sektor zu erwirken. Ziel ist es, Nutzern Tools für eine nachhaltige Gewichtsabnahme und das Management von Adipositas an die Hand zu geben. Die App geht über herkömmliche Methoden hinaus und soll personalisierte Unterstützung und Hilfsmittel für ausgewogene Ernährung, Bewegung und Überwachung von Fortschritten (Progress Tracking) bieten, um die Bildung von Gewohnheiten zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Kernfunktionen wie Ernährungstracking, Bewegungsüberwachung, intelligente Benachrichtigungen und fortschrittliche KI-Algorithmen den Gesundheitsansatz der Nutzer bereichern werden. Das Unternehmen ist nach wie vor mit der Planung und Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einer nahtlosen Integration mit Android- und iOS-Plattformen und eines KI-gesteuerten Empfehlungssystems befasst, das das Herzstück der App bildet.

Maijec Lis, CEO und Direktor von Vice, erklärt: „Wir stehen vor einem entscheidenden Moment in der Evolution des Gesundheitsmanagements. Unsere KI-basierte App Vice Versa wurde entwickelt, um personalisierte Strategien für das Gewichts- und Suchtmanagement zu verbessern und den Nutzern ein unvergleichliches Niveau an maßgeschneiderter Unterstützung zu bieten. Wir werden unsere Stakeholder weiterhin mit zeitnahen Updates auf dem Laufenden halten, während wir unsere strategischen Initiativen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Lösungen in pharmazeutischer Qualität und Nahrungsmittel vorantreiben.“