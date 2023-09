Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köngen (ots) - Egal, ob es um die kritische Versorgung mit Rohstoffen undVorprodukten geht oder um die weltweit verzweigte Distribution der fertigenErzeugnisse: Der internationale Wettbewerb stellt hohe Anforderungen an dieIndustrie. Um hier zu den Gewinnern zu gehören, benötigen die Unternehmen einrobustes, resilientes und agil auf den Kunden ausgerichtetesSupply-Chain-Netzwerk. Laut der aktuellen Studie "Zukunft Industrie 2023" sehenderzeit 70 Prozent der Unternehmen noch großes Potenzial, ihrSupply-Chain-Netzwerk effizienter aufzustellen. Zusätzlich sind viele Betriebenur unzureichend auf mögliche Gefahren für ihren Geschäftsbetrieb vorbereitet.So nutzt bislang nur gut die Hälfte ein professionelles Risikomanagement, umBedrohungen rechtzeitig zu erkennen. Für die Studie hat die UnternehmensberatungStaufen mehr als 400 Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und derSchweiz befragt.Auch wenn sich in einigen Branchen die Lieferengpässe zuletzt wieder etwasentspannt haben, besteht kein Grund zur Entwarnung. "Es ist für die Unternehmenjetzt wichtiger denn je, ihr Supply-Chain-Netzwerk end-to-end vom Lieferantenbis zum Kunden resilient aufzustellen", sagt Canan Jungel, Head of Supply ChainNetwork Management bei der Staufen AG. "Denn der Wettbewerb wird künftigzwischen Supply-Chain-Netzwerken stattfinden. Gewinnen werden diejenigenNetzwerke, die sich flexibel am Kunden ausrichten, Transparenz über alleNetzwerkebenen schaffen, digital vernetzt sind und das Netzwerk aktiv steuern."Wollen Unternehmen alle Anforderungen an ihr Netzwerk im Blick behalten,brauchen sie ein vorausschauendes Datenmanagement. Fast drei Viertel (72Prozent) sehen daher in der stärkeren Digitalisierung ihrer Prozesse denSchlüssel für dringend notwendige Verbesserungen, das zeigt die Staufen-Studie."Vielen Unternehmen fehlt es aber noch an einer geeigneten Datenstrategie undeinem funktionierenden Datenmanagement. Deshalb sind ihreWertschöpfungsnetzwerke heute weder transparent, noch bieten sie die nötigeWiderstandsfähigkeit", so Supply-Chain-Expertin Jungel. Bisher können nur in gut20 Prozent der Unternehmen alle Netzwerkpartner auf die für sie relevanten Datenzugreifen.Noch zu wenig Austausch mit NetzwerkpartnernUm ein resilientes Netzwerk zu schaffen, ist es für viele Unternehmen zunächstwichtig, das passende Mindset zu entwickeln und Datensilos aufzubrechen, damitdie Daten entlang der gesamten Supply Chain genutzt werden können. Laut CananJungel lassen gerade bei der Verzahnung von Prozessen und Lieferanten diemeisten Unternehmen erhebliche Potenziale ungenutzt. Nur vier von zehnUnternehmen tauschen sich bisher auf einer digitalen Plattform mit den Partnern