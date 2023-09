Ford präsentiert seine Transformation zum Technologiekonzern auf der Messe "Digital X" in Köln (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford ist Partner der Digitalisierungsmesse "Digital X" in Köln

- 15 elektrische Mustang Mach-E shuttlen die Gäste durch Köln

- Ford Geschäftsführer Christian Weingärtner in Paneldiskussion



Ford ist zum ersten Mal Partner der Digital X, Europas führender Messe für

Digitalisierung, die am 20. und 21. September 2023 in Köln stattfindet. Im

Rahmen einer Paneldiskussion am Mittwoch, 20. September, wird Dr. Christian

Weingärtner, Geschäftsführer Marketing & Verkauf Ford DACH, seine Vision der

Mobilität der Zukunft einbringen. Gemeinsam mit Christoph Weigler, Uber

Deutschland-Chef, sowie Maren von Heereman, Head of Commercial Operation bei

Polestar, diskutiert Weingärtner zu dem Thema "Mobilität im Wandel - Zwischen

Elektrifizierung, Digitalisierung, Regulierung und autonomen Fahren".