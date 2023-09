Deutschland braucht eine innovative und robuste Gesundheitswirtschaft als Leitindustrie

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die industrielle Gesundheitswirtschaft trägt in Deutschland mitihrer Innovationskraft und Wertschöpfung dazu bei, Patientinnen und Patientenbestens zu versorgen. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt beijährlich 190 Milliarden Euro und sie sichert rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze.Dennoch fällt sie im internationalen Vergleich zurück: Während zwischen 1990 und2019 in den USA die Investitionen in Forschung und Entwicklung in derPharmabranche insgesamt um das 8-Fache anstiegen, stiegen sie in Europa nur umdas 4,5-Fache. Und der Anteil an Wertschöpfung aus Europa heraus wird imVergleich zu anderen Regionen der Welt weiter sinken, getrieben durch teilweisekontraproduktive nationale und europäische Regulierungen. Doch Deutschlandbraucht gerade jetzt mehr Investitionen in moderne Forschungs- undProduktionsanlagen, eine effiziente Infrastruktur und gut ausgebildeteFachkräfte. Wie diese Ziele zu erreichen sind, hat die Veranstaltungsreihe"Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog" diskutiert. Die Ergebnisse habendie Initiatoren in einem Positionspapier zusammengestellt, das bei derAbschlussveranstaltung am 18. September 2023 vorgestellt und mit Vertretern ausUnternehmen, IGBCE und Politik diskutiert wurde.Zur Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland gehört, aufVeränderungen in globalen Wirtschaftsstrukturen und Lieferketten zu reagieren,die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und zugleich Dekarbonisierung unddemografische Herausforderungen zu meistern. Dabei steht das Land iminternationalen Wettbewerb um Investitionen, Forschungsvorhaben und Fachkräftein einem der innovativsten Bereiche der Industrie. Die Unternehmen derindustriellen Gesundheitswirtschaft arbeiten mit ihrem Partner, der IGBCE,täglich daran, im Wettbewerb zu bestehen und stärker zu werden. Sie werbentäglich gemeinsam um den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb derInvestitions- oder Standortentscheidungen. Dabei hat die industrielleGesundheitswirtschaft durch unternehmerische Risikobereitschaft und durchengagierte, gut ausgebildete und hoch motivierte Beschäftigte eine zukunfts- undkrisenfeste Branche aufgebaut. Sie hat sich zu einer Leitindustrie mit hoherStrahlkraft entwickelt, die mit ihrer Wertschöpfung einen entscheidenden Beitragzur Zukunftsfähigkeit und zur Sicherung der sozialen SicherungssystemeDeutschlands leistet.Damit dies so bleibt, braucht es eine echte Willkommenskultur für Innovationenin Deutschland. Die Voraussetzungen dafür sind :Eine Industriestrategie für die GesundheitswirtschaftDeutschland braucht eine ganzheitliche Strategie, die die industrielle