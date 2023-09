CKM Group übernimmt Munich AirportClinic GmbH und Medicare Flughafen München Medizinsches Zentrum GmbH (FOTO)

München (ots) - Die CKM Group, eine hessische Unternehmensgruppe im

Gesundheitssektor mit den Schwerpunkten auf Public Health und E-Health, hat die

Übernahme der MediCare Flughafen München Medizinisches Zentrum GmbH und der

Munich AirportClinic GmbH bekanntgegeben.



Die MediCare erbringt Gesundheitsdienstleistungen am Flughafen München. Sie

gliedert sich in die Geschäftsbereiche Notfallambulanz und der AirportClinic M.

Die Ambulanz stellt rund um die Uhr die Notfallversorgung auf dem Gelände des

Flughafens München sicher. Die AirportClinic M versorgt stationäre Patienten in

den Bereichen Orthopädie, Chirurgie und Plastischer Chirurgie. Die Munich

AirportClinic GmbH, Oberding, ist ein nach § 30 Gewerbeordnung zugelassenes

Krankenhaus mit neun Betten für privat versicherte Patienten.





Mehr als 10.000 Patienten vertrauen jährlich auf die erstklassige Versorgung inden Kliniken am Flughafen München. Mit der ständig besetzten Notfallambulanzbieten die Einrichtungen ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. Laut einerAuswertung des F.A.Z. Instituts gehört die AirportClinic M zu den bestenEinrichtungen in Deutschland (https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser/) .Die CKM Group bringt eine umfangreiche Digital- und Diagnostikexpertise in diePartnerschaft ein, die die Unternehmensgruppe während der COVID-19-Pandemieaufgebaut hatte. Die Einrichtungen profitieren von der umfangreichenPräventionskompetenz und können zukünftig zusätzliche Dienstleistungen wiegezielte Gesundheitstests anbieten. Darüber hinaus unterstützt die Expertise derCKM Group ein schnelles Handeln bei möglichen neuen Pandemieszenarien, was aneinem Verkehrsknotenpunkt wie dem Münchner Flughafen besonders relevant ist.Christoph Neumeier, Geschäftsführer der CKM Group, sagt: "Der Erwerb und Ausbauder Medicare Kliniken ist ein aufregendes Projekt für die CKM Group. DieAkquisition bietet uns die Gelegenheit, unsere innovativen Präventionskonzeptean einem renommierten Standort einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren."Prof. Dr. med. Dr. med. univ. Armin Keshmiri, ärztlicher Leiter der Kliniken,sagt: "Unsere Einrichtungen stehen für eine exzellente medizinische Betreuungund genießen hohes Ansehen bei nationalen und internationalen Patienten. Wirsind begeistert, mit der CKM Group einen Partner gewonnen zu haben, dergemeinsam mit uns unser Angebot kontinuierlich verbessern und noch attraktivergestalten möchte."Elmar Simon, Geschäftsführer der MediCare Flughafen München MedizinischesZentrum GmbH und der Munich AirportClinic GmbH, sagt: "Die Übernahme durch dieCKM Gruppe eröffnet erhebliche Potenziale für uns. Wir freuen uns Teil dieseragilen Unternehmensgruppe zu werden, die den Gesundheitsmarkt mit innovativendigitalen Lösungen voranbringen möchte."In Zukunft werden alle Aktivitäten der CKM Group am Flughafen München unter derMarke " Munich Airport Clinic (http://www.munich-airport-clinic.com) "gebündelt.Für Rückfragen oder weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung.Über die CKM Group:Die im Jahr 2020 gegründete CKM Group mit Sitz in Dillenburg ist einaufstrebendes Unternehmen im Gesundheitssektor mit Fokus auf Public Health undE-Health. CKM setzt auf innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung,intelligente Logistik, Digitalisierung, Diagnostik und maßgeschneidertePrävention. Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung durch digitaleTechnologien einfacher und für jeden erreichbar zu machen. Wir legen besonderenWert darauf, Krankheiten vorzubeugen, um die Lebensqualität aller Menschen zusteigern.Die CKM Group umfasst neun spezialisierte Unternehmen mit verschiedenenGeschäftseinheiten, darunter Digital Medicine, Labs, Logistik,Softwareentwicklung, Talentakquise und Biotechnologie. Zu den Unternehmengehören unter anderem die CoviMedical GmbH, microphoton x GmbH, HTS LabsFrankfurt GmbH und die Berlin Coding Company GmbH. Seit der Gründung hat die CKMGroup über 1,6 Millionen individuelle Kundenkontakte verzeichnet und beschäftigtüber 200 Mitarbeitende an Standorten in Berlin, Herborn, München, Neu-Isenburgund Tutzing.Pressekontakt:CKM GroupChristoph NeumeierE-Mail: mailto:presse@ckmgroup.dehttp://www.ckmgroup.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171824/5606255OTS: CKM Group